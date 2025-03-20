На ярмарку вакансий в Челябинске приглашены 70 работодателей

На ярмарку вакансий, которая состоится в Челябинске 18 апреля, приглашены 70 работодателей. При этом соискатели могут получить работу в тот же день, рассказал начальник Главного управления по труду и занятости населения региона Александр Шегуров в ходе онлайн-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс».
«Ярмарка вакансий в этом году пройдет в Челябинске 18 апреля, на нее приглашены 70 работодателей. У соискателей есть возможность трудоустроиться в тот же день, стоит принести с собой документы», — уточнил Шегуров.
Мероприятие пройдет в рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Всех соискателей приглашают в отель «Малахит» с 10:00 до 14:00. Как рассказал Шегуров, в его практике были случаи, когда человек приходил на ярмарку и после обеда уже выходил на работу.
«Работодатель сейчас привлекает сотрудников не только высокими зарплатами, но и дополнительными преимуществами в виде бесплатных обедов, транспорта до работы, ДМС, внерабочими спортивными или творческими мероприятиями и многим другим „, — добавил эксперт. По словам Шегурова, оценить эффективность ярмарки вакансий в тот же день сложно, так как специалист может прийти, познакомиться с работодателем и принять решение о трудоустройстве через несколько дней или месяцев.
В рамках данного мероприятия запланирована работа консультационных пунктов «Работа для СВОих», где будут предложены варианты трудоустройства для бывших бойцов спецоперации. Кроме того, уже традиционно будут организованы пункты профориентации для школьников, а также предложены масса вакансий челябинцам с инвалидностью.
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