Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил завод пожарных автомобилей ООО «Приоритет» в Миассе. Перед началом пожароопасного сезона губернатор не только посмотреть новинки предприятия, но и передал десять машин областной противопожарной службе, сообщил корреспондент URA.RU с места события.
«Скоро начало пожароопасного периода в регионе, и мы традиционно укрепляем материально-техническую базу всех структур, которые занимаются борьбой с огнем. Приехал на предприятие „Приоритет“, чтобы, помимо фактической передачи техники, посмотреть новинки, которые сегодня у них есть. Если смотреть на наши возможности, то порядка 40% всей пожарной техники для России производится в Миассе», — сообщил Текслер, передает корреспондент URA.RU.
Во время визита Текслеру продемонстрировали современные образцы техники для тушений пожаров с высотных зданий. А также процесс подготовки шасси к сборке пожарных автомобилей.
Предприятие ООО «Приоритет» работает в Миассе с 1999 года и является одним из крупнейших российских производителей пожарной техники с непрерывным циклом. Продукция предприятия занимает порядка 25% объема рынка в России и поставлена в 87 регионах страны.
Десять пожарных машин были переданы в госучреждение «Противопожарная служба Челябинской области». Подразделения учреждения прикрывают более 40% от общей площади региона и осуществляют противопожарную защиту 670 населенных пунктов, где проживают более 564 тысяч человек. Новые машины, произведенные в Челябинской области, передали в пожарные части в селах Коелга, Усть-Багаряк, Нижняя Санарка, поселках Полетаево, Селезян, Солнечный, Чулково, Приморский, Нагайбакский, станции Муслюмово.
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