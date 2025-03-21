В Германии конфисковали танкер Eventin «теневого флота РФ»

Таможня Германии конфисковала танкер Eventin, который перевозил нефть под флагом Панамы. Ранее судно было внесено ЕС в список так называемого «теневого флота» России. Об этом сообщает Spiegel.
«В соответствии с распоряжением о конфискации главного таможенного управления как старый танкер [под флагом Панамы], так и около 100 000 тонн сырой нефти стоимостью около 40 миллионов евро теперь переходят в немецкую собственность», — пишут авторы материала. Судно было задержано после того, как потеряло управление у берегов Германии 10 января.
В конце января Европейский Союз добавил судно Панамы в реестр так называемого «теневого флота» России. В ответ на это, правительство ФРГ приняло решение о конфискации судна Eventin. Согласно публикации Spiegel, в канцелярии канцлера и министерстве иностранных дел страны считают, что данный шаг позволит продемонстрировать России решительность ФРГ в вопросах прекращения транзита российской нефти через Балтийское море. Сейчас власти Германии обдумывают, как безопасно откачать нефть из конфискованного танкера и что дальше делать с судном.
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