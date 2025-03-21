В Германии конфисковали танкер Eventin «теневого флота РФ»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Германии конфисковали панамский танкер
В Германии конфисковали панамский танкер Фото:

Таможня Германии конфисковала танкер Eventin, который перевозил нефть под флагом Панамы. Ранее судно было внесено ЕС в список так называемого «теневого флота» России. Об этом сообщает Spiegel. 

«В соответствии с распоряжением о конфискации главного таможенного управления как старый танкер [под флагом Панамы], так и около 100 000 тонн сырой нефти стоимостью около 40 миллионов евро теперь переходят в немецкую собственность», — пишут авторы материала. Судно было задержано после того, как потеряло управление у берегов Германии 10 января. 

В конце января Европейский Союз добавил судно Панамы в реестр так называемого «теневого флота» России. В ответ на это, правительство ФРГ приняло решение о конфискации судна Eventin. Согласно публикации Spiegel, в канцелярии канцлера и министерстве иностранных дел страны считают, что данный шаг позволит продемонстрировать России решительность ФРГ в вопросах прекращения транзита российской нефти через Балтийское море. Сейчас власти Германии обдумывают, как безопасно откачать нефть из конфискованного танкера и что дальше делать с судном.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Таможня Германии конфисковала танкер Eventin, который перевозил нефть под флагом Панамы. Ранее судно было внесено ЕС в список так называемого «теневого флота» России. Об этом сообщает Spiegel.  «В соответствии с распоряжением о конфискации главного таможенного управления как старый танкер [под флагом Панамы], так и около 100 000 тонн сырой нефти стоимостью около 40 миллионов евро теперь переходят в немецкую собственность», — пишут авторы материала. Судно было задержано после того, как потеряло управление у берегов Германии 10 января.  В конце января Европейский Союз добавил судно Панамы в реестр так называемого «теневого флота» России. В ответ на это, правительство ФРГ приняло решение о конфискации судна Eventin. Согласно публикации Spiegel, в канцелярии канцлера и министерстве иностранных дел страны считают, что данный шаг позволит продемонстрировать России решительность ФРГ в вопросах прекращения транзита российской нефти через Балтийское море. Сейчас власти Германии обдумывают, как безопасно откачать нефть из конфискованного танкера и что дальше делать с судном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...