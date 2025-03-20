20 марта 2025

Роспотребнадзор ХМАО на месяц закрыл «Светофор» из-за грубых нарушений

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на 30 дней закрыл «Светофор» в Нягани
Роспотребнадзор на 30 дней закрыл «Светофор» в Нягани Фото:

В Нягани (ХМАО) Роспотребнадзор на месяц закрыл магазин «Светофор» из-за грубых нарушений санитарных норм. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Внеплановой проверкой, проведенной в отношении ООО „Торгсервис 86“ в магазине „Светофор“ няганскими сотрудниками Роспотребнадзора выявлены грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. […] Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности магазина „Светофор“ на 30 суток», — сообщается на сайте Роспотребнадзора Югры.

Сотрудники выявили, что в бытовых помещениях не был завершен ремонт, руководство магазина не соблюдало температурный режим на складах, где хранились продукты. У работников магазина не было спецодежды для уборки помещений, в раковинах отсутствовали полотенца или сушилки для рук. Не было специального места для хранения инвентаря для уборки, а сама уборка помещения проводилась некачественно.

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В Нягани (ХМАО) Роспотребнадзор на месяц закрыл магазин «Светофор» из-за грубых нарушений санитарных норм. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Внеплановой проверкой, проведенной в отношении ООО „Торгсервис 86“ в магазине „Светофор“ няганскими сотрудниками Роспотребнадзора выявлены грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. […] Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности магазина „Светофор“ на 30 суток», — сообщается на сайте Роспотребнадзора Югры. Сотрудники выявили, что в бытовых помещениях не был завершен ремонт, руководство магазина не соблюдало температурный режим на складах, где хранились продукты. У работников магазина не было спецодежды для уборки помещений, в раковинах отсутствовали полотенца или сушилки для рук. Не было специального места для хранения инвентаря для уборки, а сама уборка помещения проводилась некачественно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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