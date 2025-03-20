Роспотребнадзор ХМАО на месяц закрыл «Светофор» из-за грубых нарушений

В Нягани (ХМАО) Роспотребнадзор на месяц закрыл магазин «Светофор» из-за грубых нарушений санитарных норм. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Внеплановой проверкой, проведенной в отношении ООО „Торгсервис 86“ в магазине „Светофор“ няганскими сотрудниками Роспотребнадзора выявлены грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. […] Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности магазина „Светофор“ на 30 суток», — сообщается на сайте Роспотребнадзора Югры.
Сотрудники выявили, что в бытовых помещениях не был завершен ремонт, руководство магазина не соблюдало температурный режим на складах, где хранились продукты. У работников магазина не было спецодежды для уборки помещений, в раковинах отсутствовали полотенца или сушилки для рук. Не было специального места для хранения инвентаря для уборки, а сама уборка помещения проводилась некачественно.
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