В Каменске-Уральском арестован бывший владелец мойки, где пытали студенток

Синарский райсуд Каменска-Уральского (Свердловская область) отправил под стражу Максима Гурьева, бывшего владельца автомойки, на которой пытали студенток. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.
Гурьева обвиняют в похищении человека группой лиц. «В СИЗО он будет до 3 мая», — уточнили в суде.
О пытках на мойке стало известно 21 февраля — спустя полтора месяца после случившегося. Тогда, по версии следствия, Давид Анашкин, его брат и их знакомый вывезли на мойку четверых студенток. Одну из них жестоко избили, облили водой и пеной. Причиной якобы стал конфликт в мессенджере. 23 февраля Анашкина-старшего и двух его соратников арестовали.
Позднее стало известно о других эпизодах банды. К примеру, они вывозили на мойку подростков, которые якобы своровали деньги с их карты. Юношу жестоко избили, а его девушку запугали изнасилованием. Затем суд арестовал Виктора Кухтина и Ивана Петрова. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!