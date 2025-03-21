В Каменске-Уральском арестован бывший владелец мойки, где пытали студенток

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Фигуранты уголовного дела по сестрам Камшиловым. Курган, арест, руки арестанта, наручники
Максим Гурьев будет под стражей до Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Синарский райсуд Каменска-Уральского (Свердловская область) отправил под стражу Максима Гурьева, бывшего владельца автомойки, на которой пытали студенток. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

Гурьева обвиняют в похищении человека группой лиц. «В СИЗО он будет до 3 мая», — уточнили в суде.

О пытках на мойке стало известно 21 февраля — спустя полтора месяца после случившегося. Тогда, по версии следствия, Давид Анашкин, его брат и их знакомый вывезли на мойку четверых студенток. Одну из них жестоко избили, облили водой и пеной. Причиной якобы стал конфликт в мессенджере. 23 февраля Анашкина-старшего и двух его соратников арестовали.

Позднее стало известно о других эпизодах банды. К примеру, они вывозили на мойку подростков, которые якобы своровали деньги с их карты. Юношу жестоко избили, а его девушку запугали изнасилованием. Затем суд арестовал Виктора Кухтина и Ивана Петрова. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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Синарский райсуд Каменска-Уральского (Свердловская область) отправил под стражу Максима Гурьева, бывшего владельца автомойки, на которой пытали студенток. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Гурьева обвиняют в похищении человека группой лиц. «В СИЗО он будет до 3 мая», — уточнили в суде. О пытках на мойке стало известно 21 февраля — спустя полтора месяца после случившегося. Тогда, по версии следствия, Давид Анашкин, его брат и их знакомый вывезли на мойку четверых студенток. Одну из них жестоко избили, облили водой и пеной. Причиной якобы стал конфликт в мессенджере. 23 февраля Анашкина-старшего и двух его соратников арестовали. Позднее стало известно о других эпизодах банды. К примеру, они вывозили на мойку подростков, которые якобы своровали деньги с их карты. Юношу жестоко избили, а его девушку запугали изнасилованием. Затем суд арестовал Виктора Кухтина и Ивана Петрова. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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