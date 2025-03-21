В Каменске-Уральском арестован бывший владелец мойки, где пытали студенток

21 марта 2025 в 16:11 Размер текста - 17 +

Максим Гурьев будет под стражей до Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Синарский райсуд Каменска-Уральского (Свердловская область) отправил под стражу Максима Гурьева, бывшего владельца автомойки, на которой пытали студенток. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Гурьева обвиняют в похищении человека группой лиц. «В СИЗО он будет до 3 мая», — уточнили в суде. О пытках на мойке стало известно 21 февраля — спустя полтора месяца после случившегося. Тогда, по версии следствия, Давид Анашкин, его брат и их знакомый вывезли на мойку четверых студенток. Одну из них жестоко избили, облили водой и пеной. Причиной якобы стал конфликт в мессенджере. 23 февраля Анашкина-старшего и двух его соратников арестовали. Позднее стало известно о других эпизодах банды. К примеру, они вывозили на мойку подростков, которые якобы своровали деньги с их карты. Юношу жестоко избили, а его девушку запугали изнасилованием. Затем суд арестовал Виктора Кухтина и Ивана Петрова. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Синарский райсуд Каменска-Уральского (Свердловская область) отправил под стражу Максима Гурьева, бывшего владельца автомойки, на которой пытали студенток. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Гурьева обвиняют в похищении человека группой лиц. «В СИЗО он будет до 3 мая», — уточнили в суде. О пытках на мойке стало известно 21 февраля — спустя полтора месяца после случившегося. Тогда, по версии следствия, Давид Анашкин, его брат и их знакомый вывезли на мойку четверых студенток. Одну из них жестоко избили, облили водой и пеной. Причиной якобы стал конфликт в мессенджере. 23 февраля Анашкина-старшего и двух его соратников арестовали. Позднее стало известно о других эпизодах банды. К примеру, они вывозили на мойку подростков, которые якобы своровали деньги с их карты. Юношу жестоко избили, а его девушку запугали изнасилованием. Затем суд арестовал Виктора Кухтина и Ивана Петрова. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.