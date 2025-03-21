Киркоров рассказал, при каких обстоятельствах он узнал у смерти отца

Российский певец Филипп Киркоров узнал о смерти отца, когда был за границей на съемках шоу. Об этом сообщил сам артист в беседе с URA.RU.
«Я был в командировке за границей, на съемках. В самый разгар рабочей деятельности», — сказал Филипп Киркоров во время похорон своего отца. Он добавил, что прервал съемки и вылетел в Москву сразу, как только узнал о смерти родителя.
Народный артист РФ Бедрос Киркоров скончался 18 марта из-за остановки сердце. 21 марта проходят его похороны на Троекуровском кладбище у храма Христа Спасителя.
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