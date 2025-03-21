Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия на подлете к Кольцово

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Сигнал срочности ПАН подали на подлете к аэропорту
Сигнал срочности ПАН подали на подлете к аэропорту Фото:

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Екатеринбург, подал сигнал бедствия из-за больного пассажира на подлете к Кольцово. Борт успешно приземлился в столице Урала. 

Как сообщает telegram-канал Aviaincident, история произошла 20 марта. В 8:53 самолет уже встречала скорая. О состоянии пассажира информации нет.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Кольцово и в авиакомпанию. Ответы ожидаются в кротчайшие сроки. 

Обновлено в 16:05. «Один из пассажиров в полете почувствовал недомогание. Самолет встретили медики врачебного здравпункта аэропорта Кольцово, которые оказали пассажиру первую помощь», — прокомментировали в пресс-службе аэропорта. 

В начале февраля рейс ДубайМосква авиакомпании «Уральские авиалинии» развернули из-за больной пассажирки. Женщину сняли с рейса, а борт продолжил свой путь.

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Самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Екатеринбург, подал сигнал бедствия из-за больного пассажира на подлете к Кольцово. Борт успешно приземлился в столице Урала.  Как сообщает telegram -канал Aviaincident, история произошла 20 марта. В 8:53 самолет уже встречала скорая. О состоянии пассажира информации нет. URA.RU направило запрос в пресс-службу Кольцово и в авиакомпанию. Ответы ожидаются в кротчайшие сроки.  Обновлено в 16:05. «Один из пассажиров в полете почувствовал недомогание. Самолет встретили медики врачебного здравпункта аэропорта Кольцово, которые оказали пассажиру первую помощь», — прокомментировали в пресс-службе аэропорта.  В начале февраля рейс Дубай — Москва авиакомпании «Уральские авиалинии » развернули из-за больной пассажирки. Женщину сняли с рейса, а борт продолжил свой путь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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