Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия на подлете к Кольцово

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Екатеринбург, подал сигнал бедствия из-за больного пассажира на подлете к Кольцово. Борт успешно приземлился в столице Урала.
Как сообщает telegram-канал Aviaincident, история произошла 20 марта. В 8:53 самолет уже встречала скорая. О состоянии пассажира информации нет.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Кольцово и в авиакомпанию. Ответы ожидаются в кротчайшие сроки.
Обновлено в 16:05. «Один из пассажиров в полете почувствовал недомогание. Самолет встретили медики врачебного здравпункта аэропорта Кольцово, которые оказали пассажиру первую помощь», — прокомментировали в пресс-службе аэропорта.
В начале февраля рейс Дубай — Москва авиакомпании «Уральские авиалинии» развернули из-за больной пассажирки. Женщину сняли с рейса, а борт продолжил свой путь.
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