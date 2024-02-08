08 февраля 2024

Рейс Дубай-Москва «Уральских авиалиний» развернули из-за больной пассажирки

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, взлет самолета, airbus320, эйрбас320
После ЧП самолет продолжил путь в Москву Фото:

Пассажирке стало плохо в самолете «Уральских авиалиний», который летел из Дубая в Москву. Из-за этого борт вернулся в аэропорт вылета, рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании.

«Во время выполнения рейса U6-798 по маршруту Дубай — Москва (Домодедово) у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Женщину сняли с рейса для оказания неотложной медицинской помощи», — пояснили представители «Уральских авиалиний». Затем борт продолжил свой путь и приземлился в Домодедово в 05:01 по Москве.

Ранее на борту «Уральских авиалиний» у пассажира за полчаса дважды останавливалось сердцебиение. Мужчину, которому стало плохо, приняли за покойника. Из-за ЧП самолет экстренно посадили в Сургуте.

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Пассажирке стало плохо в самолете «Уральских авиалиний», который летел из Дубая в Москву. Из-за этого борт вернулся в аэропорт вылета, рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании. «Во время выполнения рейса U6-798 по маршруту Дубай — Москва (Домодедово) у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Женщину сняли с рейса для оказания неотложной медицинской помощи», — пояснили представители «Уральских авиалиний». Затем борт продолжил свой путь и приземлился в Домодедово в 05:01 по Москве. Ранее на борту «Уральских авиалиний» у пассажира за полчаса дважды останавливалось сердцебиение. Мужчину, которому стало плохо, приняли за покойника. Из-за ЧП самолет экстренно посадили в Сургуте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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