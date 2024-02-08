Рейс Дубай-Москва «Уральских авиалиний» развернули из-за больной пассажирки

09 февраля 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

После ЧП самолет продолжил путь в Москву Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пассажирке стало плохо в самолете «Уральских авиалиний», который летел из Дубая в Москву. Из-за этого борт вернулся в аэропорт вылета, рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании. «Во время выполнения рейса U6-798 по маршруту Дубай — Москва (Домодедово) у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Женщину сняли с рейса для оказания неотложной медицинской помощи», — пояснили представители «Уральских авиалиний». Затем борт продолжил свой путь и приземлился в Домодедово в 05:01 по Москве. Ранее на борту «Уральских авиалиний» у пассажира за полчаса дважды останавливалось сердцебиение. Мужчину, которому стало плохо, приняли за покойника. Из-за ЧП самолет экстренно посадили в Сургуте.

Пассажирке стало плохо в самолете «Уральских авиалиний», который летел из Дубая в Москву. Из-за этого борт вернулся в аэропорт вылета, рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании. «Во время выполнения рейса U6-798 по маршруту Дубай — Москва (Домодедово) у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Женщину сняли с рейса для оказания неотложной медицинской помощи», — пояснили представители «Уральских авиалиний». Затем борт продолжил свой путь и приземлился в Домодедово в 05:01 по Москве. Ранее на борту «Уральских авиалиний» у пассажира за полчаса дважды останавливалось сердцебиение. Мужчину, которому стало плохо, приняли за покойника. Из-за ЧП самолет экстренно посадили в Сургуте.