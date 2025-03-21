Проект раскопок «Обдорского острога» получит средства от Фонда президентских грантов. Благодаря выигранным в конкурсе средствам археологи смогут провести не только раскопки, но и проведут междисциплинарные исследования, об этом сообщили в социальных сетях Службы государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО.
«Проект „Обдорский острог“ стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов! Благодаря поддержке службы охраны культурного наследия, а также финансированию археологических исследований из средств бюджета ЯНАО у наших коллег-ученых АНО „Институт археологии Севера“ (город Нефтеюганск, ХМАО) сегодня появилась возможность не только провести сами раскопки, но и на средства гранта провести междисциплинарные исследования», — сообщили в telegram-канале «Наследие Ямала».
Благодаря проведенным исследованиям, историки смогут понять как адаптировался к северному климату человек, как расселялись народы, а также установить точную дату строительства острога. Благодаря остаткам строений, которые археологи обнаружили в прошлом году, станут основой для цифровой модели изначального облика Обнорского острога. На месте раскопок будут проводиться экскурсии.
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