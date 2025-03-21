В 25 городах Челябинской области одобрена семейная ипотека на вторичное жилье

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В этих городах практически не строится новое жилье
В этих городах практически не строится новое жилье Фото:

В Челябинской области семейную ипотеку под 6% на квартиры в домах возрастом до 20 лет можно будет получить в 25 городах региона. Здесь получится взять недвижимость на вторичном рынке на привлекательных условиях.

«Ипотека на квартиру на рынке вторичного жилья одобрена в Коркино, Нязепетровске, Пласте, Сатке, Бакале, Аше, Миньяре, Симе, Верхнеуральске, Еманжелинске, Карталах, Каслях, Катав-Ивановске, Юрюзани, Кусе, Верхнем Уфалее, Трехгорном, Златоусте, Карабаше, Кыштыме, Озерске, Снежинске, Троицке, Усть-Катаве и Чебаркуле. В этих городах на начало 2025 года велось строительство не более двух многоквартирных домов», — указано на сайте ДОМ.РФ.

Родители, имеющие ребенка в возрасте до шести лет включительно, могут воспользоваться семейной ипотекой под ставку до шести процентов годовых. Для покупки доступны квартиры в многоквартирных домах, чей возраст не превышает 20 лет и которые не находятся в аварийном состоянии. Однако возможность приобрести жилье на вторичном рынке по льготным условиям предоставляется только однажды.

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В Челябинской области семейную ипотеку под 6% на квартиры в домах возрастом до 20 лет можно будет получить в 25 городах региона. Здесь получится взять недвижимость на вторичном рынке на привлекательных условиях. «Ипотека на квартиру на рынке вторичного жилья одобрена в Коркино, Нязепетровске, Пласте, Сатке, Бакале, Аше, Миньяре, Симе, Верхнеуральске, Еманжелинске, Карталах, Каслях, Катав-Ивановске, Юрюзани, Кусе, Верхнем Уфалее, Трехгорном, Златоусте, Карабаше, Кыштыме, Озерске, Снежинске, Троицке, Усть-Катаве и Чебаркуле. В этих городах на начало 2025 года велось строительство не более двух многоквартирных домов», — указано на сайте ДОМ.РФ. Родители, имеющие ребенка в возрасте до шести лет включительно, могут воспользоваться семейной ипотекой под ставку до шести процентов годовых. Для покупки доступны квартиры в многоквартирных домах, чей возраст не превышает 20 лет и которые не находятся в аварийном состоянии. Однако возможность приобрести жилье на вторичном рынке по льготным условиям предоставляется только однажды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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