Германия получила разрешение потратить сотни миллиардов евро на оборону

Законопроект о крупномасштабных инвестициях в оборону и инфраструктуру Германии успешно преодолел последний этап одобрения в верхней палате парламента страны. Этот шаг позволит разблокировать сотни миллиардов евро, финансируемых за счет долга, пишут зарубежные СМИ.
«Действия Германии по разблокированию сотен миллиардов евро, финансируемых за счет долга, на оборону и инфраструктуру преодолели последнее законодательное препятствие», — сообщает Bloomberg. Там добавили, что будущий канцлер Фридрих Мерц уже провел пакет инвестиций через Бундестаг.
Законопроект получил одобрение большинства, вскоре он будет обнародован. Отмечается, что Мерц собирается нарастить расходы на немецкую армию, а также продолжить военную поддержку Украине
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