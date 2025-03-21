Германия получила разрешение потратить сотни миллиардов евро на оборону

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Мерц провел инвестиционный пакет для обороны Германии через Бундестаг
Мерц провел инвестиционный пакет для обороны Германии через Бундестаг Фото:

Законопроект о крупномасштабных инвестициях в оборону и инфраструктуру Германии успешно преодолел последний этап одобрения в верхней палате парламента страны. Этот шаг позволит разблокировать сотни миллиардов евро, финансируемых за счет долга, пишут зарубежные СМИ.

«Действия Германии по разблокированию сотен миллиардов евро, финансируемых за счет долга, на оборону и инфраструктуру преодолели последнее законодательное препятствие», — сообщает Bloomberg. Там добавили, что будущий канцлер Фридрих Мерц уже провел пакет инвестиций через Бундестаг.

Законопроект получил одобрение большинства, вскоре он будет обнародован. Отмечается, что Мерц собирается нарастить расходы на немецкую армию, а также продолжить военную поддержку Украине

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Законопроект о крупномасштабных инвестициях в оборону и инфраструктуру Германии успешно преодолел последний этап одобрения в верхней палате парламента страны. Этот шаг позволит разблокировать сотни миллиардов евро, финансируемых за счет долга, пишут зарубежные СМИ. «Действия Германии по разблокированию сотен миллиардов евро, финансируемых за счет долга, на оборону и инфраструктуру преодолели последнее законодательное препятствие», — сообщает Bloomberg. Там добавили, что будущий канцлер Фридрих Мерц уже провел пакет инвестиций через Бундестаг. Законопроект получил одобрение большинства, вскоре он будет обнародован. Отмечается, что Мерц собирается нарастить расходы на немецкую армию, а также продолжить военную поддержку Украине
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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