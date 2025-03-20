20 марта 2025

В Тюмени на Московском тракте на машины падают столбы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Столбы нависают на проезжую часть в сторону Дударева
Столбы нависают на проезжую часть в сторону Дударева Фото:

В Тюмени на Московском тракте вдоль дороги на проезжую часть падают столбы. Видео появилось в соцсетях. Судя по данным 2ГИС, в этом районе образовался многокилометровый затор.

«Московский тракт, в районе строительства новой развязки», — такое сообщение появилось в telegram-канале «ЧС Тюмень». Там же, судя по видео, уже образовалась пробка.

На кадрах видно, как столбы один за другим падают и нависают над автомобилями. Затор образовался в сторону Дударева.

В Главное управление строительства по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени на Московском тракте вдоль дороги на проезжую часть падают столбы. Видео появилось в соцсетях. Судя по данным 2ГИС, в этом районе образовался многокилометровый затор. «Московский тракт, в районе строительства новой развязки», — такое сообщение появилось в telegram-канале «ЧС Тюмень». Там же, судя по видео, уже образовалась пробка. На кадрах видно, как столбы один за другим падают и нависают над автомобилями. Затор образовался в сторону Дударева. В Главное управление строительства по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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