Столбы нависают на проезжую часть в сторону Дударева
В Тюмени на Московском тракте вдоль дороги на проезжую часть падают столбы. Видео появилось в соцсетях. Судя по данным 2ГИС, в этом районе образовался многокилометровый затор.
«Московский тракт, в районе строительства новой развязки», — такое сообщение появилось в telegram-канале «ЧС Тюмень». Там же, судя по видео, уже образовалась пробка.
На кадрах видно, как столбы один за другим падают и нависают над автомобилями. Затор образовался в сторону Дударева.
В Главное управление строительства по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.
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