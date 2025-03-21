Ветерана бандитских войн проверяют на вменяемость в Екатеринбурге

Арестованного екатеринбургского бывшего криминального авторитета Андрея Овчинникова (Овчина) отправили на психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела об убийстве народного целителя из Кедровки Алексея Суродеева (Сенсей или Леша-Колдун). Об этом URA.RU рассказал источник.
«Экспертиза будет длиться месяц», — сказал собеседник агентства. Из-за этого в Орджоникидзевском райсуде приостановили другое дело Овчинникова. Его обвиняют в похищении бизнесмена. «Ориентировочно процесс будет возобновлен в начале апреля», — пояснили в инстанции.
Ножевое ранение Суродеев получил 5 января. По версии следствия, у него произошел конфликт с Овчиной во время застолья. В больницу пострадавший обратился лишь через несколько дней. И впоследствии умер. Овчинникова задержали только 17 января в госпитале. Он уверяет, что уважал Сенсея и лечился у него. Сейчас бывший авторитет хочет уйти на спецоперацию на Украине, но его не отпускают силовики. Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU.
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