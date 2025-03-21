В Кургане обсуждают приглашение Юлии Савичевой на День города

В мэрии Кургана начали обсуждать, кого пригласить на День города, который традиционно проводят в последних числах августа. Одной из вероятных кандидатур стала уроженка города, певица Юлия Савичева. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы организации развлечений.
«Обсуждение и подготовка к празднованию Дня города у властей началась раньше. Обсуждают приглашение певицы Юлии Савичевой — уроженки города Кургана», — сообщил URA.RU источник.
Корреспондент URA.RU связался с представителем Юлии Савичевой, чтобы узнать, поступало ли предложение. Представитель певицы рассказал, что такой информацией не владеет. Также корреспондент направил запрос в администрацию Кургана. Оперативно получить ответ не удалось. Он будет добавлен после получения.
В прошлом году Курган с концертами в честь 345-летия города приехал Александр Маршал и группа «7Б». Также на других площадках выступили артисты из Китая, юморист и актер Юрий Гальцев и многие другие.
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