20 марта 2025

В Тюмени назвали причину падения столбов на Московском тракте. Видео

Столбы на Московском тракте в Тюмени начали падать из-за сильного ветра
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за сильного ветра упало 12 столбов
Из-за сильного ветра упало 12 столбов Фото:

Причиной падения столбов на Московском тракте в Тюмени назвали сильный ветер. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники организации «Мостострой-11».

«Погодные условия повлияли. Подул очень сильный ветер и опоры не выдержали», — такую версию выдвинули работники «Мостострой-11» при общении с корреспондентом агентства.

Также сотрудник Госавтоинспекции в разговоре с журналистом URA.RU сообщил, что 12 столбов обрушились на дорогу. В настоящий момент на место ЧП работают спецслужбы.

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Причиной падения столбов на Московском тракте в Тюмени назвали сильный ветер. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники организации «Мостострой-11». «Погодные условия повлияли. Подул очень сильный ветер и опоры не выдержали», — такую версию выдвинули работники «Мостострой-11» при общении с корреспондентом агентства. Также сотрудник Госавтоинспекции в разговоре с журналистом URA.RU сообщил, что 12 столбов обрушились на дорогу. В настоящий момент на место ЧП работают спецслужбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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