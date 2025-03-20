Из-за сильного ветра упало 12 столбов
Причиной падения столбов на Московском тракте в Тюмени назвали сильный ветер. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники организации «Мостострой-11».
«Погодные условия повлияли. Подул очень сильный ветер и опоры не выдержали», — такую версию выдвинули работники «Мостострой-11» при общении с корреспондентом агентства.
Также сотрудник Госавтоинспекции в разговоре с журналистом URA.RU сообщил, что 12 столбов обрушились на дорогу. В настоящий момент на место ЧП работают спецслужбы.
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