Мэрия Екатеринбурга сдержала слово, данное протестующим в Березовой роще

22 гектарам Березовой рощи в Академическом присвоили статус особо охраняемой территории. Таковы были условия прекращения конфликта между мэрией Екатеринбурга и активистами, где лидером выступал Денис Каракоз.
«Закончилось заседание комиссии по правилам землепользования и застройки. Приняли все договоренности, уже юридически зафиксировали, проголосовали по вопросу общему, наболевшему для всех», — рассказал депутат гордумы Тимофей Жуков. Его ответом с поделился Каракоз.
Березовая роща стала предметом спора еще в 2018 году: дочерняя структура компании «Атомстройкомплекс» взяла участок в аренду у ДОМ.РФ, а в феврале 2025-го выкупила его под строительство ЖК.
Утром 11 февраля в роще появились рабочие, которые стали вырубать деревья, что возмутило местных жителей, и они вышли защищать рощу. К протестующим стянулась полиция, а успокоить горожан вызвался глава Академического Николай Смирнягин. Мэр Алексей Орлов провел переговоры с главой «Атома» Валерием Ананьевым, и работы в тот же день приостановили.
Позже Орлов встретился с активистами, в том числе и с Каракозом, но переговоры прошли со скандалом. К компромиссу пришли в середине марта: участники договорились, что 22 гектарам рощи придадут статус особо охраняемой территории, а 4 гектара отдадут «Атомстройкомплексу». Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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