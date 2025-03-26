Денис Паслер согласился возглавить Свердловскую область

26 марта 2025 в 23:51 Размер текста - 17 +

Денис Паслер родился и вырос на Среднем Урале Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Оренбургской области Денис Паслер согласился возглавить родную для него Свердловскую область. Предложение ему президент РФ Владимир Путин озвучил на встрече 26 марта, сообщает пресс-служба Кремля. «Предложение, которое я хочу вам сделать, вам уже известно, с вами в администрации разговаривали. Хочу предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый», — сказал Путин. «Спасибо огромное за доверие. С вашей поддержкой, поддержкой земляков готов приложить все усилия для решения задач, которые вы будете ставить», — ответил Паслер. Дениса Паслеру 46 лет. Он родился в свердловском Североуральске, в политику пришел в 2008 году, став депутатом Палаты представителей. В 2012-м Паслер стал председателем регионального правительства, покинул этот пост в 2016-м. Два года после этого Паслер был гендиректором ПАО «Т Плюс» Виктора Вексельберга, а в 2019-м перешел на позицию главы Оренбуржья. В 2024-м он переизбрался на новый пятилетний срок. Работавший в должности губернатора Свердловской области 13 лет Евгений Куйвашев переходит на другую работу. Какую — пока неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер согласился возглавить родную для него Свердловскую область. Предложение ему президент РФ Владимир Путин озвучил на встрече 26 марта, сообщает пресс-служба Кремля. «Предложение, которое я хочу вам сделать, вам уже известно, с вами в администрации разговаривали. Хочу предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый», — сказал Путин. «Спасибо огромное за доверие. С вашей поддержкой, поддержкой земляков готов приложить все усилия для решения задач, которые вы будете ставить», — ответил Паслер. Дениса Паслеру 46 лет. Он родился в свердловском Североуральске, в политику пришел в 2008 году, став депутатом Палаты представителей. В 2012-м Паслер стал председателем регионального правительства, покинул этот пост в 2016-м. Два года после этого Паслер был гендиректором ПАО «Т Плюс» Виктора Вексельберга, а в 2019-м перешел на позицию главы Оренбуржья. В 2024-м он переизбрался на новый пятилетний срок. Работавший в должности губернатора Свердловской области 13 лет Евгений Куйвашев переходит на другую работу. Какую — пока неизвестно.