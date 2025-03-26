26 марта 2025

Денис Паслер согласился возглавить Свердловскую область

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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, паслер денис
Денис Паслер родился и вырос на Среднем Урале Фото:

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер согласился возглавить родную для него Свердловскую область. Предложение ему президент РФ Владимир Путин озвучил на встрече 26 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

«Предложение, которое я хочу вам сделать, вам уже известно, с вами в администрации разговаривали. Хочу предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый», — сказал Путин.

«Спасибо огромное за доверие. С вашей поддержкой, поддержкой земляков готов приложить все усилия для решения задач, которые вы будете ставить», — ответил Паслер.

Дениса Паслеру 46 лет. Он родился в свердловском Североуральске, в политику пришел в 2008 году, став депутатом Палаты представителей. В 2012-м Паслер стал председателем регионального правительства, покинул этот пост в 2016-м. Два года после этого Паслер был гендиректором ПАО «Т Плюс» Виктора Вексельберга, а в 2019-м перешел на позицию главы Оренбуржья. В 2024-м он переизбрался на новый пятилетний срок.

Работавший в должности губернатора Свердловской области 13 лет Евгений Куйвашев переходит на другую работу. Какую — пока неизвестно.

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер согласился возглавить родную для него Свердловскую область. Предложение ему президент РФ Владимир Путин озвучил на встрече 26 марта, сообщает пресс-служба Кремля. «Предложение, которое я хочу вам сделать, вам уже известно, с вами в администрации разговаривали. Хочу предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый», — сказал Путин. «Спасибо огромное за доверие. С вашей поддержкой, поддержкой земляков готов приложить все усилия для решения задач, которые вы будете ставить», — ответил Паслер. Дениса Паслеру 46 лет. Он родился в свердловском Североуральске, в политику пришел в 2008 году, став депутатом Палаты представителей. В 2012-м Паслер стал председателем регионального правительства, покинул этот пост в 2016-м. Два года после этого Паслер был гендиректором ПАО «Т Плюс» Виктора Вексельберга, а в 2019-м перешел на позицию главы Оренбуржья. В 2024-м он переизбрался на новый пятилетний срок. Работавший в должности губернатора Свердловской области 13 лет Евгений Куйвашев переходит на другую работу. Какую — пока неизвестно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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