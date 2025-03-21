Пермские учреждения культуры потеряли более миллиарда рублей

Учреждения культуры Пермского края недополучили в 2024 году более миллиарда рублей, которые могли бы заработать благодаря федеральному проекту Пушкинская карта. Об этом на отраслевом региональном форуме заявила министр культуры Прикамья Алла Платонова. Она отметила, что хотя край и занимает 11 место в России по качеству реализации проекта, это мало о чем говорит.
«Самая большая печаль моя лично — это выручка. Федерация мониторит нас по количеству проданных билетов по Пушкинской карте. Но если мы посмотрим, какие нам доступны средства по Пушкинской карте, и сколько мы получаем, то разрыв просто колоссальный. В регионе порядка 250-270 тысяч молодых людей от 14 до 22 лет. Если мы умножим это количество на пять тысяч рублей, которые доступны по проекту, то получим, что у нас есть возможности привлечь более миллиарда рублей в ваши учреждения. Мы по итогу прошлого года получили 174 млн. Просто сопоставьте эти цифры — 1 миллиард и 174 млн — и поймете, сколько еще вы могли бы заработать на зарплаты, на развитие, на поездки, на обучающие программы. Я настоятельно рекомендую и советую подумать об этом», — обратилась Платонова к собравшимся на форуме руководителям учреждений культуры края.
Перед подчиненными министр поставила задачу увеличить выручку от продажи билетов на мероприятия по Пушкинской карте на 50%. Для этого ее должны получить минимум 90% молодых людей. Также должно увеличиться количество мероприятий, доступных по Пушкинской карте. Платонова отметила, что важно думать о качестве мероприятий — они должны быть востребованы молодежью.
Ранее в правительстве Пермского края говорили, что на 1 февраля 2025 года жители региона оформили более 188,5 тыс. карт. Своим правом на участие в проекте воспользовались 74% молодых людей региона. В 2023 году Платонова также была недовольна результатами реализации проекта. Она отмечала, что в 2022 году Пермский край заработал на Пушкинской карте 133 млн рублей, в то время как, например, Татарстан — более 366 млн.
Между тем, в полиции говорили, что на проекте «Пушкинская карта» в Прикамье расхищаются деньги. В 2024 году было выявлено 12 фактов хищения, сообщал начальник отдела по борьбе с коррупцией Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД региона Александр Папулов.
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