Глава пермского минкульта раскритиковала мэров

В ряде округов Пермского края по «Пушкинской карте» продано лишь несколько билетов

25 июля 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Алла Платонова призвала мэров активнее работать с проектом «Пушкинская карта» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский край далек от лидеров в реализации проекта «Пушкинская карта», заявила министр культуры региона Алла Платонова. В некоторых округах в его рамках на развитие культуры удалось привлечь всего несколько сотен рублей. В 2023 году аутсайдерами стали Частинский муниципальный и Суксунский городской округа, сообщила Платонова на заседании Совета глав муниципальных образований Прикамья. «Обращаю отдельное внимание, что Суксун явно совершенно ничего не делает для работы по „Пушкинской карте“. Один билет на 150 рублей — это видимо в рамках погрешности или сотрудник тестировал систему на своем ребенке», — отметила министр. В Частинском округе, по ее данным, было продано три билета на 320 рублей. Платонова подчеркнула, что деньги по проекту «Пушкинская карта» поступают напрямую из федерального бюджета в муниципалитеты на счета культурных учреждений. Как ранее рассказывало URA.RU, в 2022 году Пермский край в федеральном рейтинге проекта поднялся с 46 на 16 место, заработав 133 млн рублей. Но, по словам Платоновой, регион дале от лидеров Приволжского федерального округа. Например, Татарстан заработал более 366 млн, а Самарская область более 192 млн рублей. Идея «Пушкинской карты» заключается в том, что молодежь от 14 до 22 лет при посещении культурных учреждений и мероприятий расплачивается со специального счета, деньги на который поступают из федерального бюджета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский край далек от лидеров в реализации проекта «Пушкинская карта», заявила министр культуры региона Алла Платонова. В некоторых округах в его рамках на развитие культуры удалось привлечь всего несколько сотен рублей. В 2023 году аутсайдерами стали Частинский муниципальный и Суксунский городской округа, сообщила Платонова на заседании Совета глав муниципальных образований Прикамья. «Обращаю отдельное внимание, что Суксун явно совершенно ничего не делает для работы по „Пушкинской карте“. Один билет на 150 рублей — это видимо в рамках погрешности или сотрудник тестировал систему на своем ребенке», — отметила министр. В Частинском округе, по ее данным, было продано три билета на 320 рублей. Платонова подчеркнула, что деньги по проекту «Пушкинская карта» поступают напрямую из федерального бюджета в муниципалитеты на счета культурных учреждений. Как ранее рассказывало URA.RU, в 2022 году Пермский край в федеральном рейтинге проекта поднялся с 46 на 16 место, заработав 133 млн рублей. Но, по словам Платоновой, регион дале от лидеров Приволжского федерального округа. Например, Татарстан заработал более 366 млн, а Самарская область более 192 млн рублей. Идея «Пушкинской карты» заключается в том, что молодежь от 14 до 22 лет при посещении культурных учреждений и мероприятий расплачивается со специального счета, деньги на который поступают из федерального бюджета.