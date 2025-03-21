Людей задержали, когда они находились в отеле
Силовики задержали около 12 человек в «Атриум Палас Отеле» в Екатеринбурге, людей по одному выводят из помещения и грузят в «Газель». Об этом URA.RU сообщают очевидцы.
«Операция началась полчаса назад. Силовики ворвались в лобби, кинули людей лицом в пол и начали крутить всех», — сказали свидетели. Также люди в форме проверили машину. Сотрудники отеля рассказали корреспонденту, что это могут быть учения или снимают фильм.
URA.RU обратилось за комментарием в правоохранительные органы. Ответ ожидается.
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