В «Атриум Палас Отель» в Екатеринбурге ворвались люди в масках. Видео

В «Атриум Палас Отель» в Екатеринбурге задержали 12 человек
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Людей задержали, когда они находились в отеле
Людей задержали, когда они находились в отеле Фото:

Силовики задержали около 12 человек в «Атриум Палас Отеле» в Екатеринбурге, людей по одному выводят из помещения и грузят в «Газель». Об этом URA.RU сообщают очевидцы.

«Операция началась полчаса назад. Силовики ворвались в лобби, кинули людей лицом в пол и начали крутить всех», — сказали свидетели. Также люди в форме проверили машину. Сотрудники отеля рассказали корреспонденту, что это могут быть учения или снимают фильм.

URA.RU обратилось за комментарием в правоохранительные органы. Ответ ожидается.  

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Силовики задержали около 12 человек в «Атриум Палас Отеле» в Екатеринбурге, людей по одному выводят из помещения и грузят в «Газель». Об этом URA.RU сообщают очевидцы. «Операция началась полчаса назад. Силовики ворвались в лобби, кинули людей лицом в пол и начали крутить всех», — сказали свидетели. Также люди в форме проверили машину. Сотрудники отеля рассказали корреспонденту, что это могут быть учения или снимают фильм. URA.RU обратилось за комментарием в правоохранительные органы. Ответ ожидается.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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