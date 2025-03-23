Когда в Пермском крае нужно сажать перцы, баклажаны и томаты на огороде

Время для посадки рассады теплолюбивых культур в открытый грунт в разных частях Пермского края может отличаться. Многое зависит от климатических условий и наличия обогрева в теплицах. Так, в южных районах региона помидоры можно сажать на огороде в начале мая. Об этом URA.RU рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры садоводства и перерабатывающих технологий Института фундаментальных и прикладных агроэкобиотехнологий и лесного хозяйства Пермского ГАТУ Татьяна Соромотина.
«В южных районах края в теплицы без отопления рассаду томатов, перцев и баклажанов можно посадить уже в начале или в середине мая, в северных — во третьей декаде мая. А в открытый грунт — в конце мая или начале июня, когда минует угроза заморозков», — сообщила доцент.
Она отметила, что аномально теплая зима никак не влияет на сроки посадок. Но время посева может отличаться даже если дачи находятся друг от друга на расстоянии 4-5 километров. Это связано с тем, что один расположен на открытым месте и достаточно освещен солнцем, а другой находится у леса и большую часть дня находится в тени. В таком случае сроки высадки рассады могут отличаться на одну-две недели.
Еще один момент, на который садоводам рекомендуют обратить внимание — дата последних заморозков. Так, баклажан не стоит сажать в огороде даже в теплицу, если синоптики прогнозируют похолодание. А томаты, наоборот, можно высадить пораньше, если использовать сорт, который был разработан специально для климата средней полосы. Они способны пережить заморозки, если растут под укрытием.
Также собеседница агентства отметила, что не стоит высаживать молодую или переросшую рассаду. Иначе растения будут всходить медленно и станут более восприимчивыми к нападениям вредителей.
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