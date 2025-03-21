В Кургане интересно: что лечат в санаториях региона

Курганская область известна своими санаториями, которые предлагают комплексное лечение различных заболеваний. URA.RU собрало информацию о нескольких санаториях региона и о том, что в них лечат. Каждая из здравниц использует уникальные природные ресурсы для лечения и восстановления здоровья.
Санаторий «Лесники»
Санаторий «Лесники» привлекает гостей своим главным природным ресурсом — минеральной водой «Лесники». Эта вода обладает целебными свойствами и используется для лечения широкого спектра заболеваний, включая проблемы с органами пищеварения, костно-мышечной системой, органами дыхания, системой кровообращения, нервной системой, а также кожными заболеваниями. Программы санатория направлены на комплексное улучшение состояния здоровья и повышение качества жизни посетителей. Расположен в сосновом бору на слиянии рек Тобол и Утяк, в поселке Усть-Утяк Кетовского округа (20 километров от Кургана).
Санаторий «Озеро Медвежье»
Санаторий «Озеро Медвежье» известен своими уникальными лечебными факторами, такими как грязь и рапа озера Медвежье, которые по минерализации сравнимы с водами Мертвого моря. Кроме того, здесь используется минеральный источник «Медвежье-11». Эти природные ресурсы эффективны при лечении заболеваний суставов и опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, кожи, а также при невралгиях и гинекологических проблемах, включая бесплодие. Бальнеологический грязевой курорт расположен в Петуховском округе Курганской области, в 25 километрах от города Петухово и 200 километрах от Кургана.
Санаторий «Сосновая роща»
Санаторий «Сосновая роща» расположен в уникальной природной зоне, где основными лечебными факторами являются сапропелевая иловая грязь озера Горькое и минеральная вода с высокой минерализацией. Эти природные ресурсы помогают в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также проблем с органами дыхания и ЛОР-органами. Кроме того, лечебный воздух реликтового соснового бора способствует общему укреплению организма и улучшению самочувствия. Санаторий расположен в поселке Искра Звериноголовского округа.
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