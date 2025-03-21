Жительница Кургана стала жертвой мошенников

Жительница Кургана перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Кургана перевела мошенникам миллионы рублей
Жительница Кургана перевела мошенникам миллионы рублей Фото:

В Кургане 53-летняя женщина стала жертвой мошенников. Они обманули ее на 2,5 миллиона рублей. Аферисты использовали сложную схему с сообщением о кибератаке на предприятие, где она работала. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.

Потерпевшая получила сообщение от лица ее бывшего начальника. Там было написано, что все ее личные данные были украдены и переданы мошенникам. «Чтобы избежать уголовного преследования, женщине необходимо было выполнить указания спецслужб. Через 30 минут с ней связался незнакомец, представившийся сотрудником прокуратуры» — говорится в сообщении полиции. Потерпевшая выполнила все требования мошенников и перевела 2,5 миллиона рублей на «безопасные счета».

После этого аферисты в течение десяти дней продолжали манипулировать женщиной и просили взять кредиты. Однако после разговора с настоящим бывшим начальником потерпевшая обратилась в полицию.

Ранее URA.RU рассказывало о том, как из-за игры на телефоне крупной суммы лишилась 64-летняя женщина. Аферисты выманили у нее более миллиона рублей.

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В Кургане 53-летняя женщина стала жертвой мошенников. Они обманули ее на 2,5 миллиона рублей. Аферисты использовали сложную схему с сообщением о кибератаке на предприятие, где она работала. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области. Потерпевшая получила сообщение от лица ее бывшего начальника. Там было написано, что все ее личные данные были украдены и переданы мошенникам. «Чтобы избежать уголовного преследования, женщине необходимо было выполнить указания спецслужб. Через 30 минут с ней связался незнакомец, представившийся сотрудником прокуратуры» — говорится в сообщении полиции. Потерпевшая выполнила все требования мошенников и перевела 2,5 миллиона рублей на «безопасные счета». После этого аферисты в течение десяти дней продолжали манипулировать женщиной и просили взять кредиты. Однако после разговора с настоящим бывшим начальником потерпевшая обратилась в полицию. Ранее URA.RU рассказывало о том, как из-за игры на телефоне крупной суммы лишилась 64-летняя женщина. Аферисты выманили у нее более миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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