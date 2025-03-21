Жительница Кургана стала жертвой мошенников

В Кургане 53-летняя женщина стала жертвой мошенников. Они обманули ее на 2,5 миллиона рублей. Аферисты использовали сложную схему с сообщением о кибератаке на предприятие, где она работала. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.
Потерпевшая получила сообщение от лица ее бывшего начальника. Там было написано, что все ее личные данные были украдены и переданы мошенникам. «Чтобы избежать уголовного преследования, женщине необходимо было выполнить указания спецслужб. Через 30 минут с ней связался незнакомец, представившийся сотрудником прокуратуры» — говорится в сообщении полиции. Потерпевшая выполнила все требования мошенников и перевела 2,5 миллиона рублей на «безопасные счета».
После этого аферисты в течение десяти дней продолжали манипулировать женщиной и просили взять кредиты. Однако после разговора с настоящим бывшим начальником потерпевшая обратилась в полицию.
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