Набиуллина отреагировала на шутки и мемы в свою сторону

Набиуллина заявила, что нормально относится к мемам о своей деятельности
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Набиуллина заявила о том, что нормально относится к мемам о себе
Набиуллина заявила о том, что нормально относится к мемам о себе Фото:

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина спокойно относится к шуткам и мемам о себе. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Я нормально отношусь к этому (к шуткам и мемам, — прим. URA.RU), особенно, когда шутки смешные», — сказала Эльвира Набиуллина. Так она ответила на соответствующий вопрос, ее слова приводит ТАСС.

Во время заседания совета директоров ЦБ было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. Глава ЦБ сообщила, что экономика РФ нормализуется без резких скачков, а цены на непродовольственные товары снижается, однако ставка еще может вырасти.

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина спокойно относится к шуткам и мемам о себе. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. «Я нормально отношусь к этому (к шуткам и мемам, — прим. URA.RU), особенно, когда шутки смешные», — сказала Эльвира Набиуллина. Так она ответила на соответствующий вопрос, ее слова приводит ТАСС. Во время заседания совета директоров ЦБ было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. Глава ЦБ сообщила, что экономика РФ нормализуется без резких скачков, а цены на непродовольственные товары снижается, однако ставка еще может вырасти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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