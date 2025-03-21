Набиуллина отреагировала на шутки и мемы в свою сторону

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина спокойно относится к шуткам и мемам о себе. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Я нормально отношусь к этому (к шуткам и мемам, — прим. URA.RU), особенно, когда шутки смешные», — сказала Эльвира Набиуллина. Так она ответила на соответствующий вопрос, ее слова приводит ТАСС.
Во время заседания совета директоров ЦБ было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. Глава ЦБ сообщила, что экономика РФ нормализуется без резких скачков, а цены на непродовольственные товары снижается, однако ставка еще может вырасти.
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