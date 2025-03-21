Российский военный вынес лежащего под обстрелами украинца на своих плечах

Российский боец, находясь под обстрелом, вынес на своих плечах раненого украинского бойца. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своих соцсетях.
«Наш военнослужащий по имени Юсуф вынес его (украинского бойца — прим. URA.RU) с поля боя на своих плечах», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что российский военнослужащий прошел 12 километров под обстрелом, чтобы эвакуировать гражданина Украины в безопасную зону.
Кадыров добавил, что Россия передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных, которым требовалась срочная медицинская эвакуация. В этой группе находились четыре украинских военнослужащих, захваченных в плен подразделениями «АХМАТ». По их словам, в Чеченской Республике им была предоставлена необходимая медицинская помощь, обеспечено питание и созданы достойные условия проживания.
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