Российский военный вынес лежащего под обстрелами украинца на своих плечах

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Российский боец прошел под обстрелом 12 километров
Российский боец прошел под обстрелом 12 километров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский боец, находясь под обстрелом, вынес на своих плечах раненого украинского бойца. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своих соцсетях. 

«Наш военнослужащий по имени Юсуф вынес его (украинского бойца — прим. URA.RU) с поля боя на своих плечах», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что российский военнослужащий прошел 12 километров под обстрелом, чтобы эвакуировать гражданина Украины в безопасную зону.

Кадыров добавил, что Россия передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных, которым требовалась срочная медицинская эвакуация. В этой группе находились четыре украинских военнослужащих, захваченных в плен подразделениями «АХМАТ». По их словам, в Чеченской Республике им была предоставлена необходимая медицинская помощь, обеспечено питание и созданы достойные условия проживания.

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Российский боец, находясь под обстрелом, вынес на своих плечах раненого украинского бойца. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своих соцсетях.  «Наш военнослужащий по имени Юсуф вынес его (украинского бойца — прим. URA.RU) с поля боя на своих плечах», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что российский военнослужащий прошел 12 километров под обстрелом, чтобы эвакуировать гражданина Украины в безопасную зону. Кадыров добавил, что Россия передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных, которым требовалась срочная медицинская эвакуация. В этой группе находились четыре украинских военнослужащих, захваченных в плен подразделениями «АХМАТ». По их словам, в Чеченской Республике им была предоставлена необходимая медицинская помощь, обеспечено питание и созданы достойные условия проживания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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