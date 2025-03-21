Силовики провели обыски в элитной иномарке при задержании в «Атриум Палас Отель» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге при задержании в «Атриум Палас Отель» обыскали Land Cruiser
© Служба новостей «URA.RU»
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Около 12 человек посадили в две «Газели» и увезли
Около 12 человек посадили в две «Газели» и увезли Фото:

В Екатеринбурге силовики при задержании 12 человек в «Атриум Палас Отеле» провели обыски в Toyota Land Cruiser. Предположительно, водителя машины — Николая — тоже задержали. URA.RU удалось поговорить с его женой.

«Он сказал, что сегодня уехал в больницу. Скидывал фото своей палаты. Что произошло, непонятно. Сейчас до него дозвониться не могу», — сказала собеседница агентства. Ее супруг работает управляющим на рынке.

Операция в отеле началась в 17 часов. Силовики в масках ворвались в здание и положили на пол нескольких мужчин. Позднее их посадили в две «Газели» и увезли — очевидцем стал корреспондент URA.RU. При этом сотрудники гостиницы уверяли: в здании проходят учения.

Предположительно, силовую операцию провели сотрудники ФСБ. В ведомстве от комментариев по теме отказались.

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В Екатеринбурге силовики при задержании 12 человек в «Атриум Палас Отеле» провели обыски в Toyota Land Cruiser. Предположительно, водителя машины — Николая — тоже задержали. URA.RU удалось поговорить с его женой. «Он сказал, что сегодня уехал в больницу. Скидывал фото своей палаты. Что произошло, непонятно. Сейчас до него дозвониться не могу», — сказала собеседница агентства. Ее супруг работает управляющим на рынке. Операция в отеле началась в 17 часов. Силовики в масках ворвались в здание и положили на пол нескольких мужчин. Позднее их посадили в две «Газели» и увезли — очевидцем стал корреспондент URA.RU. При этом сотрудники гостиницы уверяли: в здании проходят учения. Предположительно, силовую операцию провели сотрудники ФСБ. В ведомстве от комментариев по теме отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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