Силовики провели обыски в элитной иномарке при задержании в «Атриум Палас Отель» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге силовики при задержании 12 человек в «Атриум Палас Отеле» провели обыски в Toyota Land Cruiser. Предположительно, водителя машины — Николая — тоже задержали. URA.RU удалось поговорить с его женой.
«Он сказал, что сегодня уехал в больницу. Скидывал фото своей палаты. Что произошло, непонятно. Сейчас до него дозвониться не могу», — сказала собеседница агентства. Ее супруг работает управляющим на рынке.
Операция в отеле началась в 17 часов. Силовики в масках ворвались в здание и положили на пол нескольких мужчин. Позднее их посадили в две «Газели» и увезли — очевидцем стал корреспондент URA.RU. При этом сотрудники гостиницы уверяли: в здании проходят учения.
Предположительно, силовую операцию провели сотрудники ФСБ. В ведомстве от комментариев по теме отказались.
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