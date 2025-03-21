Силовики провели обыски в элитной иномарке при задержании в «Атриум Палас Отель» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге при задержании в «Атриум Палас Отель» обыскали Land Cruiser

21 марта 2025 в 18:46 Размер текста - 17 +

Около 12 человек посадили в две «Газели» и увезли Фото: Сергей Бодров © URA.RU В Екатеринбурге силовики при задержании 12 человек в «Атриум Палас Отеле» провели обыски в Toyota Land Cruiser. Предположительно, водителя машины — Николая — тоже задержали. URA.RU удалось поговорить с его женой. «Он сказал, что сегодня уехал в больницу. Скидывал фото своей палаты. Что произошло, непонятно. Сейчас до него дозвониться не могу», — сказала собеседница агентства. Ее супруг работает управляющим на рынке. Операция в отеле началась в 17 часов. Силовики в масках ворвались в здание и положили на пол нескольких мужчин. Позднее их посадили в две «Газели» и увезли — очевидцем стал корреспондент URA.RU. При этом сотрудники гостиницы уверяли: в здании проходят учения. Предположительно, силовую операцию провели сотрудники ФСБ. В ведомстве от комментариев по теме отказались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге силовики при задержании 12 человек в «Атриум Палас Отеле» провели обыски в Toyota Land Cruiser. Предположительно, водителя машины — Николая — тоже задержали. URA.RU удалось поговорить с его женой. «Он сказал, что сегодня уехал в больницу. Скидывал фото своей палаты. Что произошло, непонятно. Сейчас до него дозвониться не могу», — сказала собеседница агентства. Ее супруг работает управляющим на рынке. Операция в отеле началась в 17 часов. Силовики в масках ворвались в здание и положили на пол нескольких мужчин. Позднее их посадили в две «Газели» и увезли — очевидцем стал корреспондент URA.RU. При этом сотрудники гостиницы уверяли: в здании проходят учения. Предположительно, силовую операцию провели сотрудники ФСБ. В ведомстве от комментариев по теме отказались.