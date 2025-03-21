Арматурщикам без опыта в Челябинске готовы платить 150 тысяч рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спрос на специалистов без опыта зимой вырос на 22%
Спрос на специалистов без опыта зимой вырос на 22% Фото:

В Челябинской области за зимний период число вакансий для соискателей без опыта увеличилось на 22%. Больше всего готовы платить арматурщикам — 149 000 рублей в месяц. При этом спрос на данных специалистов за год вырос в три раза, сообщил в пресс-службе «Авито Работа».

«Работодатели стали чаще размещать вакансии для новичков на позиции арматурщика — с прошлой зимы число таких объявлений выросло на 153%. Зимой работодатели предлагали новичкам в среднем 149 000 рублей в месяц», — сообщил в пресс-службе.

Также вырос спрос в сегменте рабочих и линейных профессий. Там наибольшим спросом пользуются мебельщики без опыта. За год востребованность в данных специалистах

увеличилась на 237%. Кандидатам на должность в среднем готовы платить 70 000 рублей. Также студентов и новичков без опыта работодатели готовы взять на позиции водителей спецтехники. Спрос на них с прошлой зимы вырос в четыре раза. В среднем специалистам без опыта готовы платить 66 700 рублей.

Арматрущикам без опыта в Челябинске готовы платить 148 966 рублей в месяц
Арматрущикам без опыта в Челябинске готовы платить 148 966 рублей в месяц
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области за зимний период число вакансий для соискателей без опыта увеличилось на 22%. Больше всего готовы платить арматурщикам — 149 000 рублей в месяц. При этом спрос на данных специалистов за год вырос в три раза, сообщил в пресс-службе «Авито Работа». «Работодатели стали чаще размещать вакансии для новичков на позиции арматурщика — с прошлой зимы число таких объявлений выросло на 153%. Зимой работодатели предлагали новичкам в среднем 149 000 рублей в месяц», — сообщил в пресс-службе. Также вырос спрос в сегменте рабочих и линейных профессий. Там наибольшим спросом пользуются мебельщики без опыта. За год востребованность в данных специалистах увеличилась на 237%. Кандидатам на должность в среднем готовы платить 70 000 рублей. Также студентов и новичков без опыта работодатели готовы взять на позиции водителей спецтехники. Спрос на них с прошлой зимы вырос в четыре раза. В среднем специалистам без опыта готовы платить 66 700 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...