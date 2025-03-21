В Челябинской области за зимний период число вакансий для соискателей без опыта увеличилось на 22%. Больше всего готовы платить арматурщикам — 149 000 рублей в месяц. При этом спрос на данных специалистов за год вырос в три раза, сообщил в пресс-службе «Авито Работа».
«Работодатели стали чаще размещать вакансии для новичков на позиции арматурщика — с прошлой зимы число таких объявлений выросло на 153%. Зимой работодатели предлагали новичкам в среднем 149 000 рублей в месяц», — сообщил в пресс-службе.
Также вырос спрос в сегменте рабочих и линейных профессий. Там наибольшим спросом пользуются мебельщики без опыта. За год востребованность в данных специалистах
увеличилась на 237%. Кандидатам на должность в среднем готовы платить 70 000 рублей. Также студентов и новичков без опыта работодатели готовы взять на позиции водителей спецтехники. Спрос на них с прошлой зимы вырос в четыре раза. В среднем специалистам без опыта готовы платить 66 700 рублей.
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