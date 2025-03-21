COVID-19 перешел в разряд сезонных заболеваний

Оперштаб по борьбе с COVID-19 прекратил публикацию сводок о заболевших
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Оперштаб прекратил публикацию сводок по COVID-19
Оперштаб прекратил публикацию сводок по COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Оперштаб по борьбе с COVID-19 прекращает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости. Коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний, эпидемиологическая ситуация вокруг него стабилизировалась. Об этом сообщили на официальном информационном портале «Объясняем.рф».

«Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний», — говорится в сообщении на портале «Объясняем.рф». Отмечается, что в связи с этим федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом прекратил публикацию сводок о заболеваемости.

При этом Роспотребнадзор продолжит отслеживать эпидемиологическую ситуацию в РФ. Подчеркивается, что всего на портале с 23 мая 2023 года вышли 95 еженедельных сводок о заболеваемости и самых важных новостях о COVID-19.

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Оперштаб по борьбе с COVID-19 прекращает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости. Коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний, эпидемиологическая ситуация вокруг него стабилизировалась. Об этом сообщили на официальном информационном портале «Объясняем.рф». «Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний», — говорится в сообщении на портале «Объясняем.рф». Отмечается, что в связи с этим федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом прекратил публикацию сводок о заболеваемости. При этом Роспотребнадзор продолжит отслеживать эпидемиологическую ситуацию в РФ. Подчеркивается, что всего на портале с 23 мая 2023 года вышли 95 еженедельных сводок о заболеваемости и самых важных новостях о COVID-19.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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