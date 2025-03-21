COVID-19 перешел в разряд сезонных заболеваний

Оперштаб по борьбе с COVID-19 прекращает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости. Коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний, эпидемиологическая ситуация вокруг него стабилизировалась. Об этом сообщили на официальном информационном портале «Объясняем.рф».
«Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний», — говорится в сообщении на портале «Объясняем.рф». Отмечается, что в связи с этим федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом прекратил публикацию сводок о заболеваемости.
При этом Роспотребнадзор продолжит отслеживать эпидемиологическую ситуацию в РФ. Подчеркивается, что всего на портале с 23 мая 2023 года вышли 95 еженедельных сводок о заболеваемости и самых важных новостях о COVID-19.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.