В челябинском нацпарке после прохождения паводка заработала переправа

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) после прохождения пика паводка снова заработала переправа через реку. Как URA.RU рассказали в пресс-службе парка, закрывали ее в целях безопасности.
«Река Юрюзань усмирила свой бурный нрав и больше не грозит внезапным подъемом воды. Так что подвесная переправа вновь открыта», — сообщили в учреждении.
Переправа была закрыта два дня. Она установлена на входе со стороны Тюлюка и поселка Кордонный. Еще один вход в нацпарк есть в Верх-Катаве, от которого до границы парка добираться девять километров.
В администрации «Зигальги» напомнили, что перед посещением необходимо оформить разрешение. Сделать это можно на сайте или в информцентре поселка Кордонный.
В марте инспекторы сообщили, что таяние рек в нацпарке началось на 2,5 недели раньше срока. Несмотря на теплую погоду и дружный паводок, реки из берегов не вышли.
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