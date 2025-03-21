В челябинском нацпарке после прохождения паводка заработала переправа

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Переправа снова стала мостом в нацпарк
Переправа снова стала мостом в нацпарк Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) после прохождения пика паводка снова заработала переправа через реку. Как URA.RU рассказали в пресс-службе парка, закрывали ее в целях безопасности.

«Река Юрюзань усмирила свой бурный нрав и больше не грозит внезапным подъемом воды. Так что подвесная переправа вновь открыта», — сообщили в учреждении.

Переправа была закрыта два дня. Она установлена на входе со стороны Тюлюка и поселка Кордонный. Еще один вход в нацпарк есть в Верх-Катаве, от которого до границы парка добираться девять километров.

В администрации «Зигальги» напомнили, что перед посещением необходимо оформить разрешение. Сделать это можно на сайте или в информцентре поселка Кордонный.

В марте инспекторы сообщили, что таяние рек в нацпарке началось на 2,5 недели раньше срока. Несмотря на теплую погоду и дружный паводок, реки из берегов не вышли. 

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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) после прохождения пика паводка снова заработала переправа через реку. Как URA.RU рассказали в пресс-службе парка, закрывали ее в целях безопасности. «Река Юрюзань усмирила свой бурный нрав и больше не грозит внезапным подъемом воды. Так что подвесная переправа вновь открыта», — сообщили в учреждении. Переправа была закрыта два дня. Она установлена на входе со стороны Тюлюка и поселка Кордонный. Еще один вход в нацпарк есть в Верх-Катаве, от которого до границы парка добираться девять километров. В администрации «Зигальги» напомнили, что перед посещением необходимо оформить разрешение. Сделать это можно на сайте или в информцентре поселка Кордонный. В марте инспекторы сообщили, что таяние рек в нацпарке началось на 2,5 недели раньше срока. Несмотря на теплую погоду и дружный паводок, реки из берегов не вышли. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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