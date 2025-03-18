18 марта 2025

В челябинском лесу ледоход на реке начался на 2,5 недели раньше срока. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледоход на Зигальге пока не привел к происшествиям
Ледоход на Зигальге пока не привел к происшествиям Фото:
новость из сюжета
Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) ледоход на реке Юрюзань начался на 2,5 недели раньше. Как сообщили в пресс-службе учреждения, критического уровня река не достигла.

«Весна идет. Реки Зигальги освобождаются от льда. На Юрюзани начался ледоход с опережением собственного среднемноголетнего графика почти на две с половиной недели», — уточнили в нацпарке.

Пока река держится в рамках, и происшествий не наблюдается. Такого не скажешь про другие территории региона. В селе Большаково в Чебаркульском районе льдины выбросило на берег, отрезав населенный пункт.

Весенний паводок в области начался на две недели раньше. Наиболее проблемная ситуация сложилась на юге региона и в Ашинском районе, где вода затопила дома.

Уровень воды в реках нацпарка вырос в марте
Уровень воды в реках нацпарка вырос в марте
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Среднемноголетний график таяния превышен на 2,5 недели
Среднемноголетний график таяния превышен на 2,5 недели
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Инспекторы просят учитывать погодные условия при планировании походов
Инспекторы просят учитывать погодные условия при планировании походов
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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) ледоход на реке Юрюзань начался на 2,5 недели раньше. Как сообщили в пресс-службе учреждения, критического уровня река не достигла. «Весна идет. Реки Зигальги освобождаются от льда. На Юрюзани начался ледоход с опережением собственного среднемноголетнего графика почти на две с половиной недели», — уточнили в нацпарке. Пока река держится в рамках, и происшествий не наблюдается. Такого не скажешь про другие территории региона. В селе Большаково в Чебаркульском районе льдины выбросило на берег, отрезав населенный пункт. Весенний паводок в области начался на две недели раньше. Наиболее проблемная ситуация сложилась на юге региона и в Ашинском районе, где вода затопила дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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