В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) ледоход на реке Юрюзань начался на 2,5 недели раньше. Как сообщили в пресс-службе учреждения, критического уровня река не достигла.
«Весна идет. Реки Зигальги освобождаются от льда. На Юрюзани начался ледоход с опережением собственного среднемноголетнего графика почти на две с половиной недели», — уточнили в нацпарке.
Пока река держится в рамках, и происшествий не наблюдается. Такого не скажешь про другие территории региона. В селе Большаково в Чебаркульском районе льдины выбросило на берег, отрезав населенный пункт.
Весенний паводок в области начался на две недели раньше. Наиболее проблемная ситуация сложилась на юге региона и в Ашинском районе, где вода затопила дома.
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