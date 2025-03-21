В пермском МЧС рассказали, затопит ли арт-объект «Счастье не за горами»

В 2025 году затопление пермского арт-объекта «Счастья не за горами» не ожидается. Такая информация была озвучена на пресс-конференции, состоявшейся в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю.
«В настоящее время метеорологическая обстановка в норме. В этом году затопление знаменитого арт-объекта „Счастье не за горами“ не ожидается», — сообщается на сайте главка краевого ведомства. Решающее значение для размеров паводка будет иметь погода в апреле.
Ранее URA.RU сообщало, что для слежки за паводком в пермское небо поднимут беспилотники. Контролировать ситуацию, помимо дронов, будут 9,5 тысяч специалистов и свыше двух тысяч единиц техники.
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