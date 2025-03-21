В пермском МЧС рассказали, затопит ли арт-объект «Счастье не за горами»

В половодье 2025 года в Перми затопление «Счастье не за горами» не ожидается
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Решающее значение для размеров паводка будет иметь погода в апреле
Решающее значение для размеров паводка будет иметь погода в апреле Фото:

В 2025 году затопление пермского арт-объекта «Счастья не за горами» не ожидается. Такая информация была озвучена на пресс-конференции, состоявшейся в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю.

«В настоящее время метеорологическая обстановка в норме. В этом году затопление знаменитого арт-объекта „Счастье не за горами“ не ожидается», — сообщается на сайте главка краевого ведомства. Решающее значение для размеров паводка будет иметь погода в апреле.

Ранее URA.RU сообщало, что для слежки за паводком в пермское небо поднимут беспилотники. Контролировать ситуацию, помимо дронов, будут 9,5 тысяч специалистов и свыше двух тысяч единиц техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2025 году затопление пермского арт-объекта «Счастья не за горами» не ожидается. Такая информация была озвучена на пресс-конференции, состоявшейся в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю. «В настоящее время метеорологическая обстановка в норме. В этом году затопление знаменитого арт-объекта „Счастье не за горами“ не ожидается», — сообщается на сайте главка краевого ведомства. Решающее значение для размеров паводка будет иметь погода в апреле. Ранее URA.RU сообщало, что для слежки за паводком в пермское небо поднимут беспилотники. Контролировать ситуацию, помимо дронов, будут 9,5 тысяч специалистов и свыше двух тысяч единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...