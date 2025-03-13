Для слежки за паводком в пермское небо поднимут беспилотники

Паводковую ситуацию в Пермском крае будут контролировать с помощью 25 беспилотников. Министерство территориальной безопасности региона утвердило 30 территорий, где вероятно произойдет затопление в этом году.
«Контролировать ситуацию также будут 9,5 тысяч специалистов. А также свыше двух тысяч единиц техники и 150 плавательных средств», — рассказал на очередном заседании правительства и.о. министра территориальной безопасности Альберт Марданов.
Ранее URA.RU сообщало, что в потенциально в зону затопления в 2025 году могут попасть такие населенные пункты, как Александровск и Яйва (Александровский округ), а также село Тюлькино (Соликамский округ). Точные прогнозы будут зависеть от динамики снеготаяния и осадков в конце апреля и мае. Также по данным специалистов, пермский арт-объект «Счастье не за горами» вновь может затопить.
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