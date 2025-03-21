На Троекуровском кладбище в Москве прошли похороны народного артиста России Бедроса Киркорова. Он ушел из жизни 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Церемония прощания прошла в Большом траурном зале кладбища, где собрались родственники и близкие усопшего, включая его сына, Филиппа Киркорова и его детей. О том, как прошли похороны Бедроса Киркорова и церемония прощания — в фоторепортаже URA.RU.
На прощании с Кирковым присутствовали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, певец Григорий Лепс, продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия, продюсер Яна Рудковская, а также Александр и Екатерина Стриженовы. Рудковская обратилась к Киркорову-младшему, поделившись теплыми воспоминаниями о его отце. Она выразила уверенность, что Бедрос ушел из жизни спокойно. Валерия назвала Киркорова светлым человеком, который стал родным для многих.
Бедроса Киркорова похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища, который также называют аллеей деятелей искусств. Здесь покоятся народный артист РФ Борис Клюев, модельер Валентин Юдашкин и другие известные личности. Церемония прошла под звуки песен в исполнении народного артиста. Гроб с телом артиста вынесли из зала прощания под аплодисменты. Киркоров-младший вместе со своими детьми бросили землю на крышку гроба, который был опущен в могилу. К месту захоронения также возложили венки телеведущий Андрей Малахов с продюсером Александром Митрошенковым, семьи юмориста Владимира Винокура и певца Иосифа Кобзона, а также бывший муж певицы Алсу — предприниматель Ян Абрамов.
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