Володин разработал законопроекты о безопасности России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты думы три законопроекта, направленные на укрепление суверенитета России и противодействие иностранному вмешательству. Об этом сообщили в пресс-службе ГД.
«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты по государственному строительству и законодательству и по безопасности и противодействию коррупции три законопроекта, нацеленных на обеспечение суверенитета и защиту безопасности России от попыток иностранного вмешательства», — отметили в пресс-службе ГД, их сообщение передает ТАСС. По словам Володина, все три законопроекта послужат для улучшения контроля за деятельностью иноагентов.
Подчеркивается, что новые инициативы являются продолжением системной работы по защите страны и граждан от вмешательства и давления со стороны недружественных государств. Также председатель Госдумы напомнил, что уже приняты меры для ограничения доходов иноагентов, что влияет на возможности их антироссийской деятельности.
Указанные законопроекты включают предложения по ужесточению ответственности для лиц, считающихся иноагентами. В частности предлагается внедрить уголовную ответственность до семи лет лишения свободы за содействие международным организациям, в которых не участвует Россия. Также предусматривается расширение критериев для признания лиц иноагентами.
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