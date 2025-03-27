«Жесткий и работоспособный»: каким запомнили Паслера его свердловские коллеги

Новый свердловский губернатор Паслер удивлял коллег работоспособностью

27 марта 2025 в 21:42 Размер текста - 17 +

Денис Паслер на заседании правительства, 2013 год Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Назначенный врио губернатора Свердловской области Денис Паслер хорошо знаком местным чиновникам и депутатам — ведь был сначала парламентарием, а потом (в 2012—2016 годах) премьер-министром региона. Его вспоминают как жесткого переговорщика, очень амбициозного, с феноменальной работоспособностью (мог трудиться без перерыва на сон). Что еще говорят о Паслере его коллеги, собрало URA.RU. «Мы работали с ним в заксобрании [2008—2012 годах]. Очень профессиональный, мгновенно схватывающий суть вопроса, жесткий и работоспособный — мог активничать по несколько дней без продыху. Он очень мотивирован на конкретный результат, а не на процессы. И конечно, он действительно хозяйственник. Находился в хорошем контакте и с мэрами, и с олигархами так называемыми. Хороший переговорщик, коммуникатор», — характеризует первый собеседник агентства из числа депутатов. Поездка Дениса Паслера в Верхотурье в 2014 году. Он очень активно погружался в дела муниципалитетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госслужащий, работавший с Паслером в свердловском правительстве, помнит, что у Паслера «сложились хорошие человеческие отношения с крупными бизнесменами, он взаимодействовал с ними всегда». «Более того, привлекал сюда инвесторов из других частей России. По поводу жесткости… Он никогда не повышал голос на подчиненных. Просто он очень четко ставит задачи, может выслушать отличные мнения, подумать и только потом вернуться с ответом. Причем, если он ошибался, потом признавал, что был не прав», — поделился источник. Еще одна отличительная особенность Паслера, на которую указали политики, — феноменальная память. Например, он помнил цифры, которые мог забыть какой-нибудь министр. Помнил всегда фамилии, имена, отчества людей, с которыми работал. Людям он всегда оказывал должное внимание, а ко встречам всегда тщательно готовился: выяснял, какие у собеседника могут интересы, о чем его могут попросить, что он из себя представляет. «И с ним всегда можно было договориться. Поэтому все его переговоры были успешными», — добавил один из собеседников URA.RU. Что касается стиля формирования команды, Паслер старался избегать кумовства. Каждую ситуацию рассматривал индивидуально и в целом привязывался к людям, которых считал эффективными, рассказал корреспонденту один паслеровский соратник. «Он тогда был очень мотивирован, амбиций было выше крыше. И соответственно, подбирал команду под задачу», — отметил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Назначенный врио губернатора Свердловской области Денис Паслер хорошо знаком местным чиновникам и депутатам — ведь был сначала парламентарием, а потом (в 2012—2016 годах) премьер-министром региона. Его вспоминают как жесткого переговорщика, очень амбициозного, с феноменальной работоспособностью (мог трудиться без перерыва на сон). Что еще говорят о Паслере его коллеги, собрало URA.RU. «Мы работали с ним в заксобрании [2008—2012 годах]. Очень профессиональный, мгновенно схватывающий суть вопроса, жесткий и работоспособный — мог активничать по несколько дней без продыху. Он очень мотивирован на конкретный результат, а не на процессы. И конечно, он действительно хозяйственник. Находился в хорошем контакте и с мэрами, и с олигархами так называемыми. Хороший переговорщик, коммуникатор», — характеризует первый собеседник агентства из числа депутатов. Госслужащий, работавший с Паслером в свердловском правительстве, помнит, что у Паслера «сложились хорошие человеческие отношения с крупными бизнесменами, он взаимодействовал с ними всегда». «Более того, привлекал сюда инвесторов из других частей России. По поводу жесткости… Он никогда не повышал голос на подчиненных. Просто он очень четко ставит задачи, может выслушать отличные мнения, подумать и только потом вернуться с ответом. Причем, если он ошибался, потом признавал, что был не прав», — поделился источник. Еще одна отличительная особенность Паслера, на которую указали политики, — феноменальная память. Например, он помнил цифры, которые мог забыть какой-нибудь министр. Помнил всегда фамилии, имена, отчества людей, с которыми работал. Людям он всегда оказывал должное внимание, а ко встречам всегда тщательно готовился: выяснял, какие у собеседника могут интересы, о чем его могут попросить, что он из себя представляет. «И с ним всегда можно было договориться. Поэтому все его переговоры были успешными», — добавил один из собеседников URA.RU. Что касается стиля формирования команды, Паслер старался избегать кумовства. Каждую ситуацию рассматривал индивидуально и в целом привязывался к людям, которых считал эффективными, рассказал корреспонденту один паслеровский соратник. «Он тогда был очень мотивирован, амбиций было выше крыше. И соответственно, подбирал команду под задачу», — отметил он.