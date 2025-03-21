Трамп заявил, что США отлично подготовлены к войне с Китаем

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США не хочет демонстрировать Китаю свою мощь, отметил Трамп
США не хочет демонстрировать Китаю свою мощь, отметил Трамп Фото:

США отлично подготовлены к возможной войне с Китаем, хотя и не хотят такого исхода. Об этом сообщил президент Штатов Дональд Трамп.

«Могу сказать: если она (война с Китаем, — прим. URA.RU) случится, мы отлично подготовлены, чтобы с этим справиться (с войной с Китаем, — прим. URA.RU)», — заявил Дональд Трамп во время своего выступления перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома. Американский президент подчеркнул, что США не стремятся к конфликту и не хотят демонстрировать свой военный потенциал.

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США отлично подготовлены к возможной войне с Китаем, хотя и не хотят такого исхода. Об этом сообщил президент Штатов Дональд Трамп. «Могу сказать: если она (война с Китаем, — прим. URA.RU) случится, мы отлично подготовлены, чтобы с этим справиться (с войной с Китаем, — прим. URA.RU)», — заявил Дональд Трамп во время своего выступления перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома. Американский президент подчеркнул, что США не стремятся к конфликту и не хотят демонстрировать свой военный потенциал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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