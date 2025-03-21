Украина представит США список объектов для установления перемирия

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Украина представит США список объектов для перемирия, заявил Зеленский
Украина представит США список объектов для перемирия, заявил Зеленский Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Киев планирует представить Соединенным Штатам список объектов инфраструктуры, на которые хотелось бы распространить перемирие. Это заявление было сделано украинским президентом Владимиром Зеленским перед встречей, которая состоится в Саудовской Аравии.

«Украина представит США на встрече в понедельник список своих объектов инфраструктуры, на которые она предлагает распространить перемирие», — сообщил Владимир Зеленский. Его слова передает украинское издание «Страна.ua».

Ранее Украина уже нарушила перемирие, атаковав российские территории и объекты после обещаний прекратить огонь по инфраструктуре. Так. ВСУ атаковали газоизмерительную станцию «Суджа», а их беспилотники атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области и других регионов.

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Киев планирует представить Соединенным Штатам список объектов инфраструктуры, на которые хотелось бы распространить перемирие. Это заявление было сделано украинским президентом Владимиром Зеленским перед встречей, которая состоится в Саудовской Аравии. «Украина представит США на встрече в понедельник список своих объектов инфраструктуры, на которые она предлагает распространить перемирие», — сообщил Владимир Зеленский. Его слова передает украинское издание «Страна.ua». Ранее Украина уже нарушила перемирие, атаковав российские территории и объекты после обещаний прекратить огонь по инфраструктуре. Так. ВСУ атаковали газоизмерительную станцию «Суджа», а их беспилотники атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области и других регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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