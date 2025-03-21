Украина представит США список объектов для установления перемирия

Киев планирует представить Соединенным Штатам список объектов инфраструктуры, на которые хотелось бы распространить перемирие. Это заявление было сделано украинским президентом Владимиром Зеленским перед встречей, которая состоится в Саудовской Аравии.
«Украина представит США на встрече в понедельник список своих объектов инфраструктуры, на которые она предлагает распространить перемирие», — сообщил Владимир Зеленский. Его слова передает украинское издание «Страна.ua».
Ранее Украина уже нарушила перемирие, атаковав российские территории и объекты после обещаний прекратить огонь по инфраструктуре. Так. ВСУ атаковали газоизмерительную станцию «Суджа», а их беспилотники атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области и других регионов.
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