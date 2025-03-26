Новый губернатор Паслер знаком с половиной свердловского правительства

27 марта 2025 в 04:49 Размер текста - 17 +

Денис Паслер (в центре) возглавлял свердловское правительство более четырех лет Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Смена губернатора в Свердловской области проходит по уникальному для России сценарию: сюда переводят главу другой — Оренбургской — области Дениса Паслера. Правда, он свердловчанин и в 2012—2016 годах даже руководил областным кабмином. Для оценки будущих политических раскладов в региональной власти важно вспомнить, с кем из правительства Паслер знаком по тем временам. Алексей Шмыков Алексей Шмыков (второй слева) трудится в текущей должности с 2021-го Фото: Анна Майорова © URA.RU С февраля 2014 года по март 2016-го Алексей Шмыков был первым замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Затем стал мэром Каменска-Уральского. Говорят, по протекции как раз Паслера. В статусе первого замгубернатора — то есть фактически премьера — Шмыков работает с января 2021 года. Иван Детченя Начал карьеру в свердловском правительстве в 2014 году. Сперва он работал в министерстве внешнеэкономических связей обычным специалистом, затем — начальником отдела международного протокола. Иван Детченя — один из ближайших соратников Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2016-м Детченя стал личным помощником губернатора Евгения Куйвашева. Сейчас он — заместитель главы региона и руководитель аппарата губернатора и правительства. В его обязанности входит организация правового, организационного и иного обеспечения деятельности главы региона и правительства. Также Детченя отвечает за взаимодействие органов МСУ и исполнительных органов власти, подготовку предложений по совершенствованию структуры органов МСУ, развитию межмуниципального сотрудничества и формированию межмуниципальных объединений. Дмитрий Ионин Дмитрий Ионин работал с нынешним губернатором в свердловском заксо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С отвечающим за инвестиции замгубернатора Дмитрием Иониным Денис Паслер знаком по совместной работе в заксобрании. В начале 2010-х они оба были депутатами. Павел Креков Павел Креков (слева) попал в правительство по приглашению Евгения Куйвашева Фото: Александр Мамаев © URA.RU В 2012 году, только став губернатором, Куйвашев пригласил Павла Крекова на должность замминистра общего и профессионального образования. В феврале 2013 года Креков стал министром культуры, а с 2016 года и до сегодняшнего дня он является «социальным» замгубернатора. Под его ведением остаются министерства здравоохранения, культуры, образования, социальной политики и спорта. Алексей Кузнецов Алексей Кузнецов управляет МУГИСО с 2022-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Алексей Кузнецов стал замминистра природных ресурсов и экологии 27 июля 2012 года — с момента назначения Паслера премьером прошло чуть больше месяца. Уже в ноябре 2013-го Кузнецов занял должность министра природных ресурсов и экологии Свердловской области. Сейчас он совмещает должности замгубернатора и министром по управлению госимуществом. Азат Салихов Азат Салихов (слева) является «силовым» замгубернатора Фото: Александр Мамаев © URA.RU Еще один соратник Куйвашева. Был у премьера-Паслера заместителем по взаимодействию с правоохранительными органами и вопросам безопасности. В 2016-м Салихов стал «силовым» замгубернатора. Он организует деятельность в сферах общественной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории области от ЧС. В его ведении — министерство общественной безопасности, а также департамент по обеспечению деятельности мировых судей, управление архивами, управление делами губернатора и правительства, управление ЗАГС Свердловской области. Сергей Швиндт Сергей Швиндт пришел в правительство в мае 2016 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Сергей Швиндт — креатура старой команды из мэрии Екатеринбурга — успел поработать с Паслером недолго — чуть больше четырех месяцев. Швиндт стал вице-премьером в мае 2016 года. Он курировал вопросы комплексного развития дорожно-транспортной сферы и строительства в области, в том числе — подготовку к Чемпионату мира по футболу. На данный момент Швиндт — замгубернатора по строительству и ЖКХ. Андрей Злоказов Андрей Злоказов уже более 12 лет возглавляет минсоцполитики Фото: Анна Майорова © URA.RU В июне 2012-го Андрей Злоказов стал министром соцполитики Свердловской области. И работает в этом амплуа до сих пор. Александр Кудрявцев Александр Кудрявцев — один из опытнейших областных чиновников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Александра Кудрявцева перевели в правительство в 2011 году, он руководил департаментом общественной безопасности области. С 7 июня 2016 года — то есть за три месяца до отставки Паслера — он возглавил министерство общественной безопасности. Сергей Пересторонин С Сергеем Пересторониным у Дениса Паслера, по слухам, были прекрасные отношения Фото: Александр Мамаев © URA.RU В декабре 2013-го Сергей Пересторонин возглавил губернаторскую администрацию. А в мае 2016-го его перевели на позицию министра промышленности. Эту должность он занимает по сей день. Леонид Рапопорт Леонид Рапопорт — главный долгожитель Белого дома Фото: Анна Майорова © URA.RU Леонид Рапопорт работал в правительстве еще до прихода Паслера — в 2009 году он стал министром физкультуры и спорта Свердловской области. И остается в этой должности уже более 15 лет. Александр Старков Александр Старков был замминистра финансов области более 10 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU Александр Старков знаком новому губернатору как замминистра финансов, в этом статусе он работал с 2011 года. Старков курировал проекты, направленные на развитие исполнения бюджета в Свердловской области, в том числе развития автоматизированной инфосистемы управления бюджетным процессом в регионе. В 2021 году Старков минфин возглавил. Александр Толкачев Александр Толкачев пришел в областную власть недавно Фото: Размик Закарян © URA.RU Александр Толкачев командует свердловским минтрансом с 2024 года. С Денисом Паслером он пересекался, будучи мэром Талицы, которую возглавлял с 2010 года. Алексей Россолов Алексей Россолов имел негласное звание «карающего меча» губернатора Куйвашева Фото: Илья Московец © URA.RU Алексей Россолов знаком Паслеру как глава регионального Госжилстройнадзора. Эту должность он занимает с 2012 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Смена губернатора в Свердловской области проходит по уникальному для России сценарию: сюда переводят главу другой — Оренбургской — области Дениса Паслера. Правда, он свердловчанин и в 2012—2016 годах даже руководил областным кабмином. Для оценки будущих политических раскладов в региональной власти важно вспомнить, с кем из правительства Паслер знаком по тем временам. С февраля 2014 года по март 2016-го Алексей Шмыков был первым замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Затем стал мэром Каменска-Уральского. Говорят, по протекции как раз Паслера. В статусе первого замгубернатора — то есть фактически премьера — Шмыков работает с января 2021 года. Начал карьеру в свердловском правительстве в 2014 году. Сперва он работал в министерстве внешнеэкономических связей обычным специалистом, затем — начальником отдела международного протокола. В 2016-м Детченя стал личным помощником губернатора Евгения Куйвашева. Сейчас он — заместитель главы региона и руководитель аппарата губернатора и правительства. В его обязанности входит организация правового, организационного и иного обеспечения деятельности главы региона и правительства. Также Детченя отвечает за взаимодействие органов МСУ и исполнительных органов власти, подготовку предложений по совершенствованию структуры органов МСУ, развитию межмуниципального сотрудничества и формированию межмуниципальных объединений. С отвечающим за инвестиции замгубернатора Дмитрием Иониным Денис Паслер знаком по совместной работе в заксобрании. В начале 2010-х они оба были депутатами. В 2012 году, только став губернатором, Куйвашев пригласил Павла Крекова на должность замминистра общего и профессионального образования. В феврале 2013 года Креков стал министром культуры, а с 2016 года и до сегодняшнего дня он является «социальным» замгубернатора. Под его ведением остаются министерства здравоохранения, культуры, образования, социальной политики и спорта. Алексей Кузнецов стал замминистра природных ресурсов и экологии 27 июля 2012 года — с момента назначения Паслера премьером прошло чуть больше месяца. Уже в ноябре 2013-го Кузнецов занял должность министра природных ресурсов и экологии Свердловской области. Сейчас он совмещает должности замгубернатора и министром по управлению госимуществом. Еще один соратник Куйвашева. Был у премьера-Паслера заместителем по взаимодействию с правоохранительными органами и вопросам безопасности. В 2016-м Салихов стал «силовым» замгубернатора. Он организует деятельность в сферах общественной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории области от ЧС. В его ведении — министерство общественной безопасности, а также департамент по обеспечению деятельности мировых судей, управление архивами, управление делами губернатора и правительства, управление ЗАГС Свердловской области. Сергей Швиндт — креатура старой команды из мэрии Екатеринбурга — успел поработать с Паслером недолго — чуть больше четырех месяцев. Швиндт стал вице-премьером в мае 2016 года. Он курировал вопросы комплексного развития дорожно-транспортной сферы и строительства в области, в том числе — подготовку к Чемпионату мира по футболу. На данный момент Швиндт — замгубернатора по строительству и ЖКХ. В июне 2012-го Андрей Злоказов стал министром соцполитики Свердловской области. И работает в этом амплуа до сих пор. Александра Кудрявцева перевели в правительство в 2011 году, он руководил департаментом общественной безопасности области. С 7 июня 2016 года — то есть за три месяца до отставки Паслера — он возглавил министерство общественной безопасности. В декабре 2013-го Сергей Пересторонин возглавил губернаторскую администрацию. А в мае 2016-го его перевели на позицию министра промышленности. Эту должность он занимает по сей день. Леонид Рапопорт работал в правительстве еще до прихода Паслера — в 2009 году он стал министром физкультуры и спорта Свердловской области. И остается в этой должности уже более 15 лет. Александр Старков знаком новому губернатору как замминистра финансов, в этом статусе он работал с 2011 года. Старков курировал проекты, направленные на развитие исполнения бюджета в Свердловской области, в том числе развития автоматизированной инфосистемы управления бюджетным процессом в регионе. В 2021 году Старков минфин возглавил. Александр Толкачев командует свердловским минтрансом с 2024 года. С Денисом Паслером он пересекался, будучи мэром Талицы, которую возглавлял с 2010 года. Алексей Россолов знаком Паслеру как глава регионального Госжилстройнадзора. Эту должность он занимает с 2012 года.