Прощай, Богомол: кто ушел в шестом выпуске шоу «Маска»

16 марта зрители смогли увидеть шестой выпуск шоу «Маска» на НТВ. С каждой серией финал все ближе, и уже не так много участников осталось на проекте. О том, кто покинул шоу на этот раз — в материале URA.RU.
Кто покинул шоу в прошлом выпуске шоу «Маска»
Пятый выпуск шоу приурочили к Международному женскому дню. За судейскими креслами оказались Валерия, Регина Додоренко, Марина Кравец, и Севиль. Единственным мужчиной в жюри остался Филипп Киркоров.
В итоге в финале выпуска судьи решили оставить без маски Цыпленка. За костюмом прятался юморист Александр Рева — его появление на сцене удивило и зрителей, и членов жюри. Артист отнесся к выгону с чувством юмора: Рева заявил, что именно восьмого марта появился Артур Пирожков, поэтому его уход из проекта стал символичным.
Что происходило в шестом выпуске шоу «Маска»
Прямо сейчас шоу «Маска» переходит экватор. Поэтому артисты изо всех сил старались поразить жюри, чтобы и дальше оставаться в проекте:
- Первым на сцену Богомол. Артист выступил на сцене с песней группы Backstreet Boys “Everybody”. Песню Богомол спел в компании других масок, в которых когда-то выступали члены жюри.
- Следом в шоу появился Бык и исполнил композицию Леонида Агутина “Хоп хей ла-ла-лей”. В динамичном номере артист играл вместе с тореадорами на огромной гитаре в восемь рук. Жюри остались в восторге от номера и назвали музыканта настоящим Аполлоном.
- Затем на сцену вышла Утка с песней “Больно” певицы Нюши.
- Огурчик выступил с песней “Дарите женщинам цветы” от Jazzdauren, слова в которой заменили под овощную тематику.. Чтобы члены жюри смогли проникнуться номером, Регина использовала благовония. В конце номера судьям выдали огуречные букеты.
- Следующим на сцене оказался Далматин. Участник поразил зрителей песней Елены Максимовой “Пообещайте мне любовь”. Филипп Киркоров по итогу остался уверен, что перед ним выступает Мона.
- После выступил Боксер. Артист исполнил хит Эрика Клэптона “Change the World”. Члены жюри предположили, что перед ними Эмин Агаларов.
- Появившийся следом Сокол спел балладу Джоша Гробана “Per Te”.
- Окунь, которого Филипп Киркоров видит в финале проекта, со сцены исполнил песню “Атлантида”.
- Следующим на сцене оказался Страус. Артист спел песню “Мне так повезло” Мари Краймбрери.
- Последним на сцене оказался Вождь с песней “Была любовь. Валерия отметила голос артиста и его диапозон.
Кто покинул проект «Маска» в шестом выпуске
В итоге в финальную номинацию попали Богомол, Окунь и Боксер. Зрители решили, что Боксер не должен покидать проект. А жюри, почти единогласно, призвали снять маску Богомола. Лишь Киркоров пошел против коллектива и проголосовал за Окуня.
В итоге под маской Богомола оказалась Ольга Серябкина. Регина Тодоренко даже прослезилась, когда увидела на сцене свою подругу.
Экс-солистка «Серебра» пошутила, что наконец-то сможет посмотреть шоу без костюма. По признанию артистки, участие в проекте стало для нее испытанием, ведь костюм Богомола был очень тяжелым, и ей с трудом удавалось держать баланс. В конце Ольга Серебякина порадовала зрителей песней «Королева».
Что будет дальше в шоу «Маска»
После ухода Ольги Серябкиной в шоу осталось девять участников, каждый из которых продолжает бороться за победу. Кто из них следующий снимет маску, и какие сюрпризы приготовили участники для жюри и зрителей — покажут в следующем выпуске, который выйдет 23 марта на НТВ.
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