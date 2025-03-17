Прощай, Богомол: кто ушел в шестом выпуске шоу «Маска»

Ольга Серябкина покинула шоу «Маска» в шестом выпуске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Регина прослезилась, когда увидела подругу на сцене шоу «Маска»
Регина прослезилась, когда увидела подругу на сцене шоу «Маска» Фото:

16 марта зрители смогли увидеть шестой выпуск шоу «Маска» на НТВ. С каждой серией финал все ближе, и уже не так много участников осталось на проекте. О том, кто покинул шоу на этот раз — в материале URA.RU.

Кто покинул шоу в прошлом выпуске шоу «Маска»

Пятый выпуск шоу приурочили к Международному женскому дню. За судейскими креслами оказались Валерия, Регина Додоренко, Марина Кравец, и Севиль. Единственным мужчиной в жюри остался Филипп Киркоров.

В итоге в финале выпуска судьи решили оставить без маски Цыпленка. За костюмом прятался юморист Александр Рева — его появление на сцене удивило и зрителей, и членов жюри. Артист отнесся к выгону с чувством юмора: Рева заявил, что именно восьмого марта появился Артур Пирожков, поэтому его уход из проекта стал символичным.

Что происходило в шестом выпуске шоу «Маска»

Прямо сейчас шоу «Маска» переходит экватор. Поэтому артисты изо всех сил старались поразить жюри, чтобы и дальше оставаться в проекте:

  • Первым на сцену Богомол. Артист выступил на сцене с песней группы Backstreet Boys “Everybody”. Песню Богомол спел в компании других масок, в которых когда-то выступали члены жюри.
  • Следом в шоу появился Бык и исполнил композицию Леонида Агутина “Хоп хей ла-ла-лей”. В динамичном номере артист играл вместе с тореадорами на огромной гитаре в восемь рук. Жюри остались в восторге от номера и назвали музыканта настоящим Аполлоном.
  • Затем на сцену вышла Утка с песней “Больно” певицы Нюши.
  • Огурчик выступил с песней “Дарите женщинам цветы” от Jazzdauren, слова в которой заменили под овощную тематику.. Чтобы члены жюри смогли проникнуться номером, Регина использовала благовония. В конце номера судьям выдали огуречные букеты.
  • Следующим на сцене оказался Далматин. Участник поразил зрителей песней Елены Максимовой “Пообещайте мне любовь”. Филипп Киркоров по итогу остался уверен, что перед ним выступает Мона.
  • После выступил Боксер. Артист исполнил хит Эрика Клэптона “Change the World”. Члены жюри предположили, что перед ними Эмин Агаларов.
  • Появившийся следом Сокол спел балладу Джоша Гробана “Per Te”.
  • Окунь, которого Филипп Киркоров видит в финале проекта, со сцены исполнил песню “Атлантида”.
  • Следующим на сцене оказался Страус. Артист спел песню “Мне так повезло” Мари Краймбрери.
  • Последним на сцене оказался Вождь с песней “Была любовь. Валерия отметила голос артиста и его диапозон.

Кто покинул проект «Маска» в шестом выпуске

В итоге в финальную номинацию попали Богомол, Окунь и Боксер. Зрители решили, что Боксер не должен покидать проект. А жюри, почти единогласно, призвали снять маску Богомола. Лишь Киркоров пошел против коллектива и проголосовал за Окуня.

В итоге под маской Богомола оказалась Ольга Серябкина. Регина Тодоренко даже прослезилась, когда увидела на сцене свою подругу.

Экс-солистка «Серебра» пошутила, что наконец-то сможет посмотреть шоу без костюма. По признанию артистки, участие в проекте стало для нее испытанием, ведь костюм Богомола был очень тяжелым, и ей с трудом удавалось держать баланс. В конце Ольга Серебякина порадовала зрителей песней «Королева».

Что будет дальше в шоу «Маска»

После ухода Ольги Серябкиной в шоу осталось девять участников, каждый из которых продолжает бороться за победу. Кто из них следующий снимет маску, и какие сюрпризы приготовили участники для жюри и зрителей — покажут в следующем выпуске, который выйдет 23 марта на НТВ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
16 марта зрители смогли увидеть шестой выпуск шоу «Маска» на НТВ. С каждой серией финал все ближе, и уже не так много участников осталось на проекте. О том, кто покинул шоу на этот раз — в материале URA.RU. Кто покинул шоу в прошлом выпуске шоу «Маска» Пятый выпуск шоу приурочили к Международному женскому дню. За судейскими креслами оказались Валерия, Регина Додоренко, Марина Кравец, и Севиль. Единственным мужчиной в жюри остался Филипп Киркоров. В итоге в финале выпуска судьи решили оставить без маски Цыпленка. За костюмом прятался юморист Александр Рева — его появление на сцене удивило и зрителей, и членов жюри. Артист отнесся к выгону с чувством юмора: Рева заявил, что именно восьмого марта появился Артур Пирожков, поэтому его уход из проекта стал символичным. Что происходило в шестом выпуске шоу «Маска» Прямо сейчас шоу «Маска» переходит экватор. Поэтому артисты изо всех сил старались поразить жюри, чтобы и дальше оставаться в проекте: Кто покинул проект «Маска» в шестом выпуске В итоге в финальную номинацию попали Богомол, Окунь и Боксер. Зрители решили, что Боксер не должен покидать проект. А жюри, почти единогласно, призвали снять маску Богомола. Лишь Киркоров пошел против коллектива и проголосовал за Окуня. В итоге под маской Богомола оказалась Ольга Серябкина. Регина Тодоренко даже прослезилась, когда увидела на сцене свою подругу. Экс-солистка «Серебра» пошутила, что наконец-то сможет посмотреть шоу без костюма. По признанию артистки, участие в проекте стало для нее испытанием, ведь костюм Богомола был очень тяжелым, и ей с трудом удавалось держать баланс. В конце Ольга Серебякина порадовала зрителей песней «Королева». Что будет дальше в шоу «Маска» После ухода Ольги Серябкиной в шоу осталось девять участников, каждый из которых продолжает бороться за победу. Кто из них следующий снимет маску, и какие сюрпризы приготовили участники для жюри и зрителей — покажут в следующем выпуске, который выйдет 23 марта на НТВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...