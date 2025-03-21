Будущая глава МОК пообещала обговорить возвращение России на ОИ-2026

РФ может поучаствовать в следующей Олимпиаде
Избранная на пост главы Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри сообщила о планах провести переговоры по поводу возвращения России на Олимпийские игры в 2026 году. Об этом сообщает Sky News.
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