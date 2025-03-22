«Придется вернуть миллионы»: адвокат Тонкий прояснил судьбу «психически неустойчивой» Долиной

Экспертиза, проведенная певице Ларисе Долиной в рамках уголовного дела, признала артистку «психически неустойчивой» во время продажи квартиры. Но этот факт пока никак певице не поможет. На что влияет это заключение и как могут дальше развиваться события, в беседе с URA.RU рассказал адвокат Евгений Тонкий.
«Может быть достаточно интересная ситуация в случае, если сделка будет признана недействительной. Стороны должны будут возвратить все полученное в натуре: то есть Долина должна будет вернуть деньги Полине Лурье (112 миллионов рублей), а та, в свою очередь, должна будет вернуть квартиру певице. Но здесь будет осложняться тем, что квартира имеется в наличии, а денежных средств, как я понимаю, нет. Они растворились у мошенников», — говорит правозащитник.
Евгений Тонкий отмечает: в настоящий момент в отношении Ларисы Долиной ведется два дела: уголовное по мошенничеству с квартирой и гражданское в рамках возврата квартиры и денежных средств. Согласно последним данным, представители артистки утверждают, что сделка проводилась певицей в состоянии, когда она была не способна понимать значение своих действий или руководить ими, а именно в состоянии психической неустойчивости. Этот термин скрывает под собой достаточно серьезное заболевание.
«Психическая неустойчивость или эмоциональная неустойчивость относится к так называемым пограничным психическим нарушениям, которые могут сильно влиять на качество жизни человека и его отношения с окружающим. Это достаточно серьезное психическое отклонение, граничащее с шизофренией, о чем говорят всевозможные диссертационные исследования в этой области», — говорит адвокат.
При этом на гражданском процессе представители певицы так и не заявили ходатайство о проведении судебно-психиатрической экспертизы в подтверждение своих слов о психических нарушениях певицы. Тонкий объясняет: пока два дела идут параллельно, и нет вступившего в силу приговора суда, результаты этой экспертизы в настоящем гражданском деле пока использованы быть не могут.
«Но если гражданское дело будет приостановлено и пройдет некоторый срок, когда приговор вступит в законную силу, вот тогда в рамках возможно использование результатов этой экспертизы. Соответственно, либо же представители Долиной в рамках гражданского дела должны уже сейчас заявить похожую экспертизу, которая также может подтвердить, что она страдает эмоциональной неустойчивостью. И это может быть основанием для признания сделки недействительной, поскольку у нас существует 177 статья Гражданского кодекса», — пояснил адвокат.
Есть еще один вариант: признание Ларисы Долиной банкротом. Потому как если суд признает, что артистка должна вернуть миллионы Полине Лурье, в этом случае этот вариант будет хорошим решением.
Лариса Долина летом 2024 года стала жертвой телефонных мошенников с Украины. Они заставили ее продать элитную московскую квартиру, а деньги перевести на «безопасный счет» — в руки злоумышленников. Жилье певицы по документам принадлежит паре из Москвы, которая была не в курсе, что она участвует в мошеннической схеме. В итоге артистка отказывается съезжать, а квартиру арестовали.
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