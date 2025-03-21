В Перми началось закрытое разбирательство по делу о хищении средств пермского завода

Бывший замгендиректора по правовым вопросам Пермского порохового завода Сергей Холоимов стал подсудимым на закрытых слушаниях. Его соучастниками названы отец и сын Кондратьевы: Руслан (гендиректор ООО «Прокси») и Константин (гендиректор ООО «Промресурс»). Все трое обвиняются в мошенничестве и отмывании денег на сумму более 500 млн рублей, пишет «РБК-Пермь».
«По версии СЧ ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю, они похитили средства, выделенные государством на модернизацию оборонных предприятий — ФКП „ППЗ“ и АО „НИИПМ“. 20 марта в Мотовилихинском райсуде Перми началось разбирательство по существу. Суд над фигурантами проходит в закрытом режиме по их же просьбе. Рассматриваются четыре дела о мошенничестве и одно о легализации средств. Ущерб, нанесенный оборонным предприятиям, превышает 500 млн рублей», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь».
Параллельно идут закрытые для публики арбитражные споры с участием ФКП «ППЗ», АО «НИИПМ» и компаниями Кондратьевых. Суммы исков не разглашаются.
Следствие считает, что действия обвиняемых могли поставить под угрозу обороноспособность страны. Позиция подсудимых неизвестна, так как они настаивают на закрытости процесса.
Ранее URA.RU рассказывало, что Холоимов и Руслан Кондратьев были задержаны в декабре 2023 года, но затем отпущены под домашний арест. Однако Кондратьев нарушил условия ареста, и в марте 2024 года его отправили в СИЗО. Его сын Константин находится под подпиской о невыезде.
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