21 марта 2025

В тюменских охотничьих магазинах возник дефицит деталей для патронов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В тюменских магазинах дефицит капсюль
В тюменских магазинах дефицит капсюль Фото:

Тюменцы жалуются на невозможность найти капсюли (устройство для воспламенения порохового заряда в огнестрельном оружии и боевых припасах — прим. URA.RU). По их словам, в городе настоящий дефицит — составляющих нет почти ни в одном охотничьем магазине.

«Эти капсюли мне нужны, чтобы заряжать в стартовый пистолет, для шума. Я его использую для работы в сфере развлечений. Обзвонил сегодня 12 магазинов, а их нигде нет. Еле нашел», — рассказал тюменец 72.RU.

В магазине «Патрон» изданию сообщили, что капсюль нет из-за того, что в первую очередь все составляющие отправляются на СВО. Дело в том, что в России их производит всего один завод, поэтому, соответственно, гражданский рынок в условиях спецоперации получает эту деталь во вторую очередь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменцы жалуются на невозможность найти капсюли (устройство для воспламенения порохового заряда в огнестрельном оружии и боевых припасах — прим. URA.RU). По их словам, в городе настоящий дефицит — составляющих нет почти ни в одном охотничьем магазине. «Эти капсюли мне нужны, чтобы заряжать в стартовый пистолет, для шума. Я его использую для работы в сфере развлечений. Обзвонил сегодня 12 магазинов, а их нигде нет. Еле нашел», — рассказал тюменец 72.RU. В магазине «Патрон» изданию сообщили, что капсюль нет из-за того, что в первую очередь все составляющие отправляются на СВО. Дело в том, что в России их производит всего один завод, поэтому, соответственно, гражданский рынок в условиях спецоперации получает эту деталь во вторую очередь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...