В тюменских охотничьих магазинах возник дефицит деталей для патронов

Тюменцы жалуются на невозможность найти капсюли (устройство для воспламенения порохового заряда в огнестрельном оружии и боевых припасах — прим. URA.RU). По их словам, в городе настоящий дефицит — составляющих нет почти ни в одном охотничьем магазине.
«Эти капсюли мне нужны, чтобы заряжать в стартовый пистолет, для шума. Я его использую для работы в сфере развлечений. Обзвонил сегодня 12 магазинов, а их нигде нет. Еле нашел», — рассказал тюменец 72.RU.
В магазине «Патрон» изданию сообщили, что капсюль нет из-за того, что в первую очередь все составляющие отправляются на СВО. Дело в том, что в России их производит всего один завод, поэтому, соответственно, гражданский рынок в условиях спецоперации получает эту деталь во вторую очередь.
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