21 марта 2025

Улица Кронштадтская в Перми закрыта для движения на 10 дней

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение транспорта ограничено из-за строительных работ (архивное фото)
Движение транспорта ограничено из-за строительных работ (архивное фото) Фото:

В Перми временно закроют участок улицы Кронштадтской для прокладки коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса в telegram-канале.

«С 22:00 21 марта до 00:00 1 апреля движение транспорта по улице Кронштадтской в Перми полностью перекрыто. Ограничение коснется участка от дома № 90А по шоссе Космонавтов до улицы Плеханова», — рассказали в министерстве.

Уточняется, что ограничение движения связано с проведением строительно-монтажных работ по прокладке инженерных коммуникаций. Мера введена для обеспечения безопасности водителей и пешеходов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 21 марта с 22:00 до 00:00 31 октября ограничено движение на улице 2-я Шоссейная. Перекрыт участок на улице Ленина до дома № 15 по улицу 2-я Шоссейная.

С 21 марта по 1 апреля улица Кронштадтская будет перекрыта
С 21 марта по 1 апреля улица Кронштадтская будет перекрыта
Фото:

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В Перми временно закроют участок улицы Кронштадтской для прокладки коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса в telegram-канале. «С 22:00 21 марта до 00:00 1 апреля движение транспорта по улице Кронштадтской в Перми полностью перекрыто. Ограничение коснется участка от дома № 90А по шоссе Космонавтов до улицы Плеханова», — рассказали в министерстве. Уточняется, что ограничение движения связано с проведением строительно-монтажных работ по прокладке инженерных коммуникаций. Мера введена для обеспечения безопасности водителей и пешеходов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 21 марта с 22:00 до 00:00 31 октября ограничено движение на улице 2-я Шоссейная. Перекрыт участок на улице Ленина до дома № 15 по улицу 2-я Шоссейная.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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