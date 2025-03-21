Улица Кронштадтская в Перми закрыта для движения на 10 дней

В Перми временно закроют участок улицы Кронштадтской для прокладки коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса в telegram-канале.
«С 22:00 21 марта до 00:00 1 апреля движение транспорта по улице Кронштадтской в Перми полностью перекрыто. Ограничение коснется участка от дома № 90А по шоссе Космонавтов до улицы Плеханова», — рассказали в министерстве.
Уточняется, что ограничение движения связано с проведением строительно-монтажных работ по прокладке инженерных коммуникаций. Мера введена для обеспечения безопасности водителей и пешеходов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 21 марта с 22:00 до 00:00 31 октября ограничено движение на улице 2-я Шоссейная. Перекрыт участок на улице Ленина до дома № 15 по улицу 2-я Шоссейная.
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