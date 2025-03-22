Трамп лишил Байдена, Харрис и Клинтон доступа к секретной информации

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Трамп лишил доступа к секретной информация Энтони Блинкена, Джейкоба Салливана и Лизу Монако
Трамп лишил доступа к секретной информация Энтони Блинкена, Джейкоба Салливана и Лизу Монако Фото:

Администрация президента США приняла решение лишить доступа к секретной информации членов семьи экс-главы Джо Байдена, бывшего вице-президента Камалу Харрис, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и других политических лиц. Об этом было объявлено в официальном сообщении из Белого дома.

«Доступ к секретной информации более не отвечает национальным интересам следующих лиц: Энтони Блинкена, Хиллари Клинтон, Камалы Харрис, Джозефа Р. Байдена-младшего и любого другого члена семьи Джозефа Р. Байдена-младшего», — говорится на сайте Белого дома. В этот список также вошли бывший госсекретарь Энтони Блинкен, экс-советник по национальной безопасности Джейкоб Салливан, бывшая заместитель Генерального прокурора США Лиза Монако, экс-сотрудник Совета нацбезопасности (СНБ) Белого дома Александр Виндман и другие. 

В дополнение к лишению доступа к секретной информации, указанным лицам также запрещен вход на охраняемые объекты правительства США без сопровождения и участие в секретных брифингах, таких как «Ежедневная сводка президента». Это решение касается и доступа к другим сведениям, составляющим государственную тайну.

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Администрация президента США приняла решение лишить доступа к секретной информации членов семьи экс-главы Джо Байдена, бывшего вице-президента Камалу Харрис, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и других политических лиц. Об этом было объявлено в официальном сообщении из Белого дома. «Доступ к секретной информации более не отвечает национальным интересам следующих лиц: Энтони Блинкена, Хиллари Клинтон, Камалы Харрис, Джозефа Р. Байдена-младшего и любого другого члена семьи Джозефа Р. Байдена-младшего», — говорится на сайте Белого дома. В этот список также вошли бывший госсекретарь Энтони Блинкен, экс-советник по национальной безопасности Джейкоб Салливан, бывшая заместитель Генерального прокурора США Лиза Монако, экс-сотрудник Совета нацбезопасности (СНБ) Белого дома Александр Виндман и другие.  В дополнение к лишению доступа к секретной информации, указанным лицам также запрещен вход на охраняемые объекты правительства США без сопровождения и участие в секретных брифингах, таких как «Ежедневная сводка президента». Это решение касается и доступа к другим сведениям, составляющим государственную тайну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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