21 марта 2025

В Свердловской области водитель легковушки погиб в столкновении с цементовозом. Фото

Водитель Kia погиб в столкновении с цементовозом на трассе Екатеринбург — Тюмень
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате ДТП погиб 38-летний водитель Kia (Архивное фото)
В результате ДТП погиб 38-летний водитель Kia (Архивное фото) Фото:

На трассе из Екатеринбурга в Тюмень на 80-м километре произошло ДТП (столкнулись Kia и цементовоз Volvo), в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.  Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Kia, мужчина 1987 года рождения, совершил опасный манёвр обгона в зоне действия знака „Обгон запрещён“, что привело к столкновению с движущимся навстречу цементовозом Volvo. В результате аварии водитель Kia получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия», — говорится в telegram-канале ведомства. Водитель Volvo не пострадал.

Во время столкновения цементовоз был пустым, следовал из Екатеринбурга в направлении Тюменской области. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят все необходимые процессуальные действия, опрашивают свидетелей и сбирают материалы для разбирательства. Правоохранительные органы проводят расследование по факту произошедшего инцидента.

В ДТП погиб 38-летний водитель Kia
В ДТП погиб 38-летний водитель Kia
Фото:
Состояние Kia после столкновения
Состояние Kia после столкновения
Фото:
Участвовавший в ДТП цементовоз
Участвовавший в ДТП цементовоз
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе из Екатеринбурга в Тюмень на 80-м километре произошло ДТП (столкнулись Kia и цементовоз Volvo), в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.  Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. «По предварительной информации, водитель автомобиля Kia, мужчина 1987 года рождения, совершил опасный манёвр обгона в зоне действия знака „Обгон запрещён“, что привело к столкновению с движущимся навстречу цементовозом Volvo. В результате аварии водитель Kia получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия», — говорится в telegram-канале ведомства. Водитель Volvo не пострадал. Во время столкновения цементовоз был пустым, следовал из Екатеринбурга в направлении Тюменской области. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят все необходимые процессуальные действия, опрашивают свидетелей и сбирают материалы для разбирательства. Правоохранительные органы проводят расследование по факту произошедшего инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...