На трассе из Екатеринбурга в Тюмень на 80-м километре произошло ДТП (столкнулись Kia и цементовоз Volvo), в результате которого погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
«По предварительной информации, водитель автомобиля Kia, мужчина 1987 года рождения, совершил опасный манёвр обгона в зоне действия знака „Обгон запрещён“, что привело к столкновению с движущимся навстречу цементовозом Volvo. В результате аварии водитель Kia получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия», — говорится в telegram-канале ведомства. Водитель Volvo не пострадал.
Во время столкновения цементовоз был пустым, следовал из Екатеринбурга в направлении Тюменской области. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят все необходимые процессуальные действия, опрашивают свидетелей и сбирают материалы для разбирательства. Правоохранительные органы проводят расследование по факту произошедшего инцидента.
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