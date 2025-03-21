21 марта 2025

В Магнитогорске 21-летний парень на полном ходу насмерть сбил пешехода. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Магнитогорске 35-летний мужчина погиб под колесами легковушки
В Магнитогорске 35-летний мужчина погиб под колесами легковушки Фото:

В Магнитогорске вечером 21 марта произошло смертельное ДТП. 21-летний водитель отечественной легковушки сбил пешехода. Пострадавший скончался на месте, сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«По предварительным данным 21 марта 21-летний водитель, управляя автомобилем „Лада Гранта“, совершил наезд на пешехода. Он переходил проезжую часть в непредназначенном для этого месте. В результате ДТП 35-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

Несчастный случай произошел на проспекте Карла Маркса. Водитель за двухлетний стаж ни разу не нарушал правил дорожного движения. На одежде пешехода не было световозвращающих элементов. В Госавтоинспекции ищут очевидцев произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске вечером 21 марта произошло смертельное ДТП. 21-летний водитель отечественной легковушки сбил пешехода. Пострадавший скончался на месте, сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «По предварительным данным 21 марта 21-летний водитель, управляя автомобилем „Лада Гранта“, совершил наезд на пешехода. Он переходил проезжую часть в непредназначенном для этого месте. В результате ДТП 35-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве. Несчастный случай произошел на проспекте Карла Маркса. Водитель за двухлетний стаж ни разу не нарушал правил дорожного движения. На одежде пешехода не было световозвращающих элементов. В Госавтоинспекции ищут очевидцев произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...