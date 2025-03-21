В Магнитогорске вечером 21 марта произошло смертельное ДТП. 21-летний водитель отечественной легковушки сбил пешехода. Пострадавший скончался на месте, сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«По предварительным данным 21 марта 21-летний водитель, управляя автомобилем „Лада Гранта“, совершил наезд на пешехода. Он переходил проезжую часть в непредназначенном для этого месте. В результате ДТП 35-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.
Несчастный случай произошел на проспекте Карла Маркса. Водитель за двухлетний стаж ни разу не нарушал правил дорожного движения. На одежде пешехода не было световозвращающих элементов. В Госавтоинспекции ищут очевидцев произошедшего.
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