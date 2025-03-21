21 марта 2025

Челябинские ученые сделали прорыв в создании солнечных батарей

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый способ получения фотоматериала для солнечных батарей выявили челябинские ученые
Новый способ получения фотоматериала для солнечных батарей выявили челябинские ученые Фото:

Специалисты из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали уникальный метод создания фотоматериалов, который может быть применен в том числе и для изготовления солнечных панелей. Такой подход позволяет производить изделия, которые отличаются повышенной надежностью. Об этом рассказал представитель кафедры экологии и химической технологии ЮУрГУ Антон Абрамян.

«В России подобные технологии не были широко исследованы — это открывает новые возможности для ученых и промышленных предприятий. Ученые ЮУрГУ предложили и запатентовали уникальный способ получения фотоматериала для солнечных элементов. Он позволяет получать микросферы с заданным размером, что дает возможность регулировать плотность фотоматериала», — рассказал Абрамян в беседе с ТАСС.

Был разработан новый гидротермальный метод, предназначенный для получения микроструктурированного двойного оксида титан-фосфора. Этот материал находит применение в активных слоях солнечных панелей, а также в производстве полупроводников и биосенсоров, подчеркнул ученый. По его словам, управлять формой и размером частиц позволяют разные комбинации с температур, время выдержки и пропорции реагентов.

Как ранее писало URA.RU, ученые ЮУрГУ разработали новые металлические сплавы, обладающие повышенной устойчивостью к коррозии и способные выдерживать высокие температуры. Такой материал может лучше защищать разного вида конструкции, в том числе и космическую технику.

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Специалисты из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали уникальный метод создания фотоматериалов, который может быть применен в том числе и для изготовления солнечных панелей. Такой подход позволяет производить изделия, которые отличаются повышенной надежностью. Об этом рассказал представитель кафедры экологии и химической технологии ЮУрГУ Антон Абрамян. «В России подобные технологии не были широко исследованы — это открывает новые возможности для ученых и промышленных предприятий. Ученые ЮУрГУ предложили и запатентовали уникальный способ получения фотоматериала для солнечных элементов. Он позволяет получать микросферы с заданным размером, что дает возможность регулировать плотность фотоматериала», — рассказал Абрамян в беседе с ТАСС. Был разработан новый гидротермальный метод, предназначенный для получения микроструктурированного двойного оксида титан-фосфора. Этот материал находит применение в активных слоях солнечных панелей, а также в производстве полупроводников и биосенсоров, подчеркнул ученый. По его словам, управлять формой и размером частиц позволяют разные комбинации с температур, время выдержки и пропорции реагентов. Как ранее писало URA.RU, ученые ЮУрГУ разработали новые металлические сплавы, обладающие повышенной устойчивостью к коррозии и способные выдерживать высокие температуры. Такой материал может лучше защищать разного вида конструкции, в том числе и космическую технику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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