Челябинские ученые сделали прорыв в создании солнечных батарей

Специалисты из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали уникальный метод создания фотоматериалов, который может быть применен в том числе и для изготовления солнечных панелей. Такой подход позволяет производить изделия, которые отличаются повышенной надежностью. Об этом рассказал представитель кафедры экологии и химической технологии ЮУрГУ Антон Абрамян.
«В России подобные технологии не были широко исследованы — это открывает новые возможности для ученых и промышленных предприятий. Ученые ЮУрГУ предложили и запатентовали уникальный способ получения фотоматериала для солнечных элементов. Он позволяет получать микросферы с заданным размером, что дает возможность регулировать плотность фотоматериала», — рассказал Абрамян в беседе с ТАСС.
Был разработан новый гидротермальный метод, предназначенный для получения микроструктурированного двойного оксида титан-фосфора. Этот материал находит применение в активных слоях солнечных панелей, а также в производстве полупроводников и биосенсоров, подчеркнул ученый. По его словам, управлять формой и размером частиц позволяют разные комбинации с температур, время выдержки и пропорции реагентов.
Как ранее писало URA.RU, ученые ЮУрГУ разработали новые металлические сплавы, обладающие повышенной устойчивостью к коррозии и способные выдерживать высокие температуры. Такой материал может лучше защищать разного вида конструкции, в том числе и космическую технику.
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