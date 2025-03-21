21 марта 2025

Водителя УАЗа зажало в кабине после ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшего извлекли из автомобиля и госпитализировали
Пострадавшего извлекли из автомобиля и госпитализировали Фото:

На 86-м километре трассы Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием двух автомобилей — УАЗа и грузовика Mercedes, в результате которого водитель УАЗа оказался зажат в кабине. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского округа.

«Утром 22 марта 2025 года на телефон поисково-спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО. Он сообщил о столкновении двух автомобилей. В результате ДТП пострадал мужчина 1989 года рождения», — сказано в сообщении, опубликованном в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что на место ДТП были направлены спасатели и экстренные службы. По прибытии, спасатели освободили пострадавшего из автомобиля и передали его в руки медиков для оказания необходимой помощи.

Водитель УАЗа оказался зажатым в кабине
Водитель УАЗа оказался зажатым в кабине
Фото:

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На 86-м километре трассы Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием двух автомобилей — УАЗа и грузовика Mercedes, в результате которого водитель УАЗа оказался зажат в кабине. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского округа. «Утром 22 марта 2025 года на телефон поисково-спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО. Он сообщил о столкновении двух автомобилей. В результате ДТП пострадал мужчина 1989 года рождения», — сказано в сообщении, опубликованном в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что на место ДТП были направлены спасатели и экстренные службы. По прибытии, спасатели освободили пострадавшего из автомобиля и передали его в руки медиков для оказания необходимой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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