«Живут как в санатории»: раскрыты условия содержания террористов, устроивших бойню в «Крокусе»

Обвиняемые в теракте в «Крокусе» содержатся в СИЗО «Лефортово» в комфортных условиях, «как в санатории». Об этом сообщили их адвокаты.
«Они как в санатории, смотрят телевизоры, следят за собой», — так описывает условия содержания адвокаты террористов. Их слова приводит Life.ru. Один из террористов, Мухаммадсобир Файзов (признан Росфинмониторингом экстремистом и террористом), несмотря на полученные ранения при задержании, сейчас активно занимается спортом и соблюдает принципы здорового образа жизни, самостоятельно поддерживая свою стрижку и бороду в порядке.
Кроме Файзова, в «Лефортово» содержатся другие участники теракта. Например, Далерджон Мирзоев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), после года в изоляторе начал активно сотрудничать со следствием. В то время как Шамсидин Фаридуни и Саидакрам Рачабализоде (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) содержатся в одиночных камерах под особым контролем. По решению суда, до 22 мая они будут находиться в СИЗО.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. От рук террористов погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 500 получили ранения и травмы. Многие из них пришли на концерт группы «Пикник».
Злоумышленники были задержаны под Брянском при попытке бегства на Украину. Теракт стал одним из самых страшных в современной России. Всего по делу «Крокуса» задержано 19 подозреваемых, включая четырех исполнителей. СК обвинил в теракте спецслужбы из недружественного государства.
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